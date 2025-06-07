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“Böyle Gelmiş Böyle Geçer” Tiyatro Oyunu DAÜ’de Seyirciyle Buluştu

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DAÜ Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği ve mezun Saadettin Abusalih’in yazdığı “Böyle Gelmiş Böyle Geçer” adlı oyun, etkileyici performansları ve güçlü atmosferiyle izleyicilerden tam not aldı.
“Böyle Gelmiş Böyle Geçer” Tiyatro Oyunu DAÜ’de Seyirciyle Buluştu

“BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GEÇER” DAÜ’DE TİYATROSEVERLERLE BULUŞTU

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tiyatro Topluluğu organizasyonunda sahnelenen “Böyle Gelmiş Böyle Geçer” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. DAÜ Aktivite Salonu’nda izleyiciyle buluşan oyun, seyircilerden tam not aldı.

 

Söz konusu oyunun yazarlığını DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans (1994) ve yüksek lisans (1996) mezunu Saadettin Abusalih, yönetmenliğini ise Özlem Vardar üstlendi. Oyuncu kadrosunda Özlem Vardar, Saadettin Abusalih ve Özge Vardar Topçu yer alırken, ses ve ışık tasarımı Burcu Abusalih tarafından gerçekleştirildi.

 

Oyunun sahne tasarımı ve müzikleri, izleyiciyi hikâyenin atmosferine çekerken, oyuncuların doğal ve içten performansları her sahnede duyguyu güçlü bir şekilde yansıttı.

 

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