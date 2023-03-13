  • BIST 5.387,18
  • Altın 1144.912
  • Dolar 18.9741
  • Euro 20.3535
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAHatay ve Malatya'da Deprem

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Mart 2023 petrol fiyatları)

» »
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Mart 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Mart 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,01 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serbest Piyasada Son Durum10 Mart 2023 Cuma 11:55
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (10 Mart 2023 petrol fiyatları)10 Mart 2023 Cuma 10:25
  • Altın Fiyatlarında Son Durum10 Mart 2023 Cuma 10:06
  • Haftanın son işlem gününe döviz nasıl başladı10 Mart 2023 Cuma 09:55
  • Altın Fiyatlarında Son Durum09 Mart 2023 Perşembe 09:48
  • Döviz güne nasıl başladı? (9 Mart 2023 Perşembe)09 Mart 2023 Perşembe 09:31
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Mart 2023 petrol fiyatları)08 Mart 2023 Çarşamba 10:24
  • Altın Fiyatlarında Son Durum08 Mart 2023 Çarşamba 10:04
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları07 Mart 2023 Salı 18:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Mart 2023 petrol fiyatları)07 Mart 2023 Salı 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti