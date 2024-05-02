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Tatar, Gambiya'ya gidiyor...

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine katılmak üzere bugün saat 15.55’de KKTC’den ayrılacak.
Tatar, Gambiya'ya gidiyor...

Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirilecek zirvede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edeceği bir de konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderliğinin insanlık dışı olarak Kıbrıs Türk halkına uyguladığı izolasyon siyasetinin sona erdirilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletlerden destek talep ederek, bugüne kadar halkımıza gösterilen dayanışmadan dolayı da teşekkür edecek. Cumhurbaşkanı Tatar, zirve kapsamında yürüteceği temaslarında muhataplarına Kıbrıs konusunda gelinen aşamaya dair bilgi vererek, gayriresmi 5 + BM Cenevre görüşmelerinde ortaya koyduğu zemin çerçevesinde yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine ilişkin vizyonunu paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirve kapsamında üst düzey ikili görüşmelerinin yanı sıra, çeşitli basın kuruluşlarına da mülakatlar verecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a temaslarında Özel Temsilci Güneş Onar ve Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Hakan Aksoy eşlik edecek.

-          15. Zirvenin evsahibi Gambiya

İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu yıl 4-5 Mayıs'ta Batı Afrika ülkesi Gambiya'da yapılacak.

Çatısı altında 2 milyara yakın nüfusu toplayan İslam İşbirliği Teşkilatı, bu sayı ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini temsil ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) daimi üyesi olan İİT, 57 üyesi ile BM'den sonra en büyük uluslararası örgüt olarak kabul ediliyor.

Teşkilatın Bosna Hersek, Orta Afrika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Tayland ve Rusya'dan oluşan 5 gözlemci üyesi bulunuyor.

Teşkilatın en üst düzeyde karar alma organı, her üç yılda bir üye ülkelerin kral, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla toplanan İslam Zirvesi olarak biliniyor. Ortaya konan hedeflerin hayata geçirilmesi konusunda istişarelerin yapıldığı İİT zirvelerinde, gündeme ilişkin konularda izlenecek siyasete ilişkin kararlar alınıyor.

 

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