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Uyuşturucu zanlıları teminatla serbest...

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Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlılar K.Y ve L.E yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlıları teminatla serbest...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Ömer Çağlar, huzurda bulunan zanlılar K.Y ve L.E'nin birlikte kiraladıkları ikametgah içerisinde 22 Nisan 2024 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Cürümleri Önleme ve Harekat Şubesinde görevli Polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda huzurlarında yapılan aramada mutfak bankosu üzerinde 1 adet bej renk çanta içerisinde; 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan camdan pipa ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan insülin enjektörü ile 1 adet mavi renk küçük çanta içerisinde; şeffaf renk naylon içerisinde naylona sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gizeh yazılı metal öğütücü ile beyaz renk plastik kutu içerisinde yarım gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve redoxon yazılı ilaç kutusu içerisinde 1 adet yeşil renk uyuşturucu madde olduğuna inanılan üzerinde ducati yazılı hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis olayın akabinde zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, 9 gündür tutuklu olan zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, K.Y'nin 25 bin, L.E'nin  20 bin TL nakit teminat yatırmasına, her iki zanlının da bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

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