Dengesini kaybetti, 3 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü

Gemikonağı’nda saat 00.30 sıralarında Mehmet İĞDE (E-57) deniz kenarında bulunan beton zemin üzerinden denize inmeye çalıştığı sırada, dengesi kaybedip kayarak yaklaşık üç metre yükseklikten deniz içerisindeki kayaların üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, İğde düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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