  • BIST 10181.03
  • Altın 2391.91
  • Dolar 32.3216
  • Euro 34.6843
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

» »
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.
İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Dünya liderlerini birincisi düzenlenecek "Ukrayna Barış Zirvesi"ne davet etmekten onur duyduğunu belirten Amherd, zirvenin haziranda Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında yapılacağını kaydetti.

Amherd, "Barışa giden yola doğru Birleşmiş Milletler Şartı'nı temel alan diyaloğu geliştirelim. Barışçıl bir geleceği şekillendirmenin anahtarı küresel işbirliğidir." dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve için dünya genelinde 160'tan fazla delegasyon davet edildi.

Açıklamada, zirvenin genel amacının, BM Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanan barış önerilerini ele almak ve gelecekte Ukrayna'daki barış sürecine ilham vermek olduğu aktarıldı.

Açıklamanın "sorular ve cevaplar" bölümünde, Rusya'nın bu aşamada zirveye davet edilmediği bilgisi yer alırken, "İsviçre, bu zirve için Rusya'ya davette bulunmaya her zaman açık oldu. Ancak Rusya, bu ilk zirveye katılmakla hiçbir ilgisinin olmadığını defalarca kamuoyuna açıkladı. İsviçre, Rusya'nın bu sürece dahil olması gerektiğine inanıyor. Rusya olmadan bir barış süreci düşünülemez." denildi.

Zirveye ilişkin ilk açıklama 15 Ocak'ta yapılmıştı

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin başkenti Bern'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Ocak'ta Amherd ile görüşmüştü.

Burada düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, barış zirvesi için İsviçre ile planlamalara 16 Ocak'tan itibaren başlayacakları bilgisini vermişti.

Zelenskiy, zirveye, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu kaydetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 bin 200 yıllık "zombi mezarı" bulundu22 Nisan 2024 Pazartesi 20:21
  • AKEL’den Kosova meselesi hakkında açıklama: Rum Yönetimi için tehlikelere gebe20 Nisan 2024 Cumartesi 13:34
  • Zenginlerden daha fazla vergi alınmasını isteyen eylemcilerden AP önünde şişme jetli protesto19 Nisan 2024 Cuma 21:24
  • AB liderleri İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yaptırım kararı aldı18 Nisan 2024 Perşembe 15:03
  • AB’den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu: Türk vatandaşlarının da başvurabileceği programın şartları neler?17 Nisan 2024 Çarşamba 15:39
  • Avusturya'da Nazi propagandası yapan bir kişi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı17 Nisan 2024 Çarşamba 09:42
  • Yunanistan'da şezlong yasağı14 Nisan 2024 Pazar 13:50
  • Almanya'da enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde13 Nisan 2024 Cumartesi 10:32
  • İrlanda'da 37 yaşındaki Harris ülkenin en genç başbakanı oldu10 Nisan 2024 Çarşamba 11:59
  • Norveç'in Drammen kentinin yalnızca Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı reddedildi09 Nisan 2024 Salı 22:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti