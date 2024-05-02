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LAÜ'de 'Günümüz Spor Yöneticisi Nasıl Olmalı?' Konulu Konferans Düzenlendi

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LAÜ, Spor Yöneticiliği Konferansında Günümüzün İdeal Spor Yöneticisini Tartıştı
LAÜ'de 'Günümüz Spor Yöneticisi Nasıl Olmalı?' Konulu Konferans Düzenlendi

LAÜ’de “Günümüz Spor Yöneticisi Nasıl Olmalı?” konusu ele alındı

  1. Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü tarafından “Günümüz Spor Yöneticisi Nasıl Olmalı?” konulu konferans düzenlendi. LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü LAÜ akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen yaptı. Konferansa Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Gezgin konuşmacı olarak katıldı.

Ülkemiz eğitim kurumlarında spor Eğitim subayı olarak ve çeşitli ülkelerde farklı eğitim kurumlarında ve özellikle ODTÜ aspor Yöneticisi olarak görev yapan Gezgin, bu çalışma alanları içindeki birikimlerini parkavizyon ve karşılıklı görüşme şeklinde LAÜ öğrencilerine aktardı. Gezgin, Günümüzde Spor Yöneticisi Nasıl Olmalıdır? konusunu söyle açıkladı “Sportif faaliyetlerin yarışma, kamp_seminer,_kurs,_sempozyum gibi çeşitli sportif etkinlikler ve yarışma yerlerinin hazırlanması bakımından en üst düzeyde sorumluluk alarak bu faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamaktır. iyi bir yönetici her zaman görevini ekibi ile paylaşan ve verilen görevleri takip eden kimse olmalıdır”dedi.

Konferansa okul müdürü, bölüm başkanları ve öğretmenlik, antrenörlük ve yöneticilik öğrencileri katılım gösterdi.

 

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