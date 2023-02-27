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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (27 Şubat 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (27 Şubat 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (27 Şubat 2023 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,30 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 83,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 azalarak 82,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,87 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, artan talep endişeleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısının yeniden güçlenmesi risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD'de geçen hafta cuma günü açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,7 artarak beklentileri aştı. Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu gelişmelerin doları diğer para birimleri karşısında desteklemesiyle dolar endeksi de yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Bu durum dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor ve alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Öte yandan, Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gideceği beklentileri ise arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, martta petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacaklarını açıklamıştı.

Ancak Rusya'nın martta batı limanlarından petrol ihracatını şubata göre yüzde 25'e kadar azaltmayı planladığına ilişkin haberlerin ardından uzmanlar, piyasaların günlük 500 bin varillik arz kesintisinden daha derin bir kesintiyle karşı karşıya olduğunu değerlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,47 ile 82,87 dolar aralığının direnç, 82,07 ile 81,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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