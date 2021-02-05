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Brent Petrolün Varil Fiyatı 1 Yıl Sonra 59 Doları Gördü

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Brent Petrolün Varil Fiyatı 1 Yıl Sonra 59 Doları Gördü
Brent Petrolün Varil Fiyatı 1 Yıl Sonra 59 Doları Gördü

Brent petrolün varili, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün etkisiyle uluslararası piyasalarda 59,01 dolarla yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dün günü 58,69 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 10.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 59,01 dolar oldu. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 21 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,08 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, üye ülkelerin üretim kesintisi kararına bağlılıklarını yenilemesi etkili oldu.

Üye ülkelerin üretim kesintisi kararına uyumluluk oranının Aralık 2020'de yüzde 101 olduğunun açıklandığı toplantıda, grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşılama çalışmalarının dünya genelinde kademeli olarak yaygınlaştırılmasının yılın geri kalanında küresel ekonomi ve petrol talebi üzerinde olumlu etki oluşturacağına dikkati çekti.

OPEC+ grubunun 5 Ocak'taki toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC+ ülkelerinin ekonomilerini desteklemek amacıyla ülkesinin şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan’ın bu sürpriz kararıyla, OPEC+ grubunun günlük üretim kesinti miktarları şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olarak belirlendi.

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