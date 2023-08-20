  • BIST 7513.29
  • Altın 1645.158
  • Dolar 27.0662
  • Euro 29.4222
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Britney Spears ‘artık acıya dayanamadığını’ söyledi

» »
ABD’li pop yıldızı Britney Spears, Sam Asghari’den ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘artık acıya dayanamadığını’ söyledi.
Britney Spears ‘artık acıya dayanamadığını’ söyledi

Spears ve Asghari altı yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl haziran ayında evlenmişti. Spears, ayrılık kararıyla ilgili düşüncelerini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ifade etti.

Dans videosu paylaşan pop yıldızı, videonun başlığında ayrı yaşadığı kocasının doğum adını kullanarak ‘Herkesin bildiği gibi Hesam ve ben artık birlikte değiliz’ yazdı.

Altı yılın biriyle birlikte olmak için uzun bir süre olduğunu ve bu yüzden de şok olduğunu söyleyen Spears, ayrılık nedenine ilişkin bir şey söylemeyi ‘kimseyi ilgilendirmez’ diye reddederken, ‘bu acıya daha fazla dayanamadığını’ söyledi:

“Çok uzun zamandır güçlü rolü yapıyorum. Instagram’ım mükemmel görünebilir ama gerçeklikten çok uzak ve sanırım hepimiz bunu biliyoruz!!! Gerçekten nasıl hissettiğime dair duygularımı ve gözyaşlarımı göstermeyi çok isterdim ama nedense her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım!”

Spears, 2021 yılına kadar 10 yılı aşkın bir süredir kendisini vesayet altında tutan babasına da şu sözlerle seslendi:

“Eğer babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından iyileştirilmem için uzak yerlere gönderilirdim!!! Ama aileye en çok o zaman ihtiyacım vardı. Koşulsuz sevilmeniz gerekiyor… koşullu değil! Bu yüzden güçlü kalmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Açıkçası çok iyiyim!”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdealize edilmiş beden ölçüleri Barbie Sendromu'na yol açabilir18 Ağustos 2023 Cuma 09:59
  • İnsan Hakları Platformu: Cezaevi Bağımsız, Özerk ve Uzman Kişilerce Denetlenmeli18 Ağustos 2023 Cuma 09:52
  • Doğuştan en zeki ve en sadık 3 burç belli oldu17 Ağustos 2023 Perşembe 11:29
  • Fransa, patates kızartması şampiyonasına ev sahipliği yapacak16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:17
  • Madonna, hastalığının ardından ertelenen dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:58
  • Balık hafızası kıymete bindi15 Ağustos 2023 Salı 18:12
  • Sürdürülebilirlik üzerine çalışan beş sivil toplum örgütü15 Ağustos 2023 Salı 14:29
  • Dokuz Gönüllü Donörden Dokuz Hastaya Yaşam Umudu10 Ağustos 2023 Perşembe 12:25
  • Serinlemek için Islak kıyafet giymek09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:26
  • Okyanus sıcaklığı yeni bir rekor kaydetti, bunun sonuçları ne olabilir?07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti