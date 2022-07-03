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Bu bakteri gözle görülebiliyor: Dünyanın en büyüğü

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Bilim insanları dünyanın en büyük bakterisini keşfetti.
Bu bakteri gözle görülebiliyor: Dünyanın en büyüğü
Fotoğraf: Jean-Marie Volland

Fransız Karayipleri’ndeki su altına gömülü, çürüyen mangrov ağacı yaprakları üzerinde rastlanan bakteriye ‘Thiomargarita magnifica’ adı verildi.

2009 yılında Küçük Antiller’deki Guadalup Adası’nda tespit edilen bakteriyi Volland ve arkadaşları yakın geçmişte inceledi. İncelemenin sonucunu Science Magazine’in bu haftaki sayısında yayımladı.

Bakteriler genellikle mikroskopla görülebilir. Ancak 1 santimetre boyundaki bu ‘dev bakteri’ gözle görülebiliyor. İnsan kirpiği boyunda ve şeklindeki bakteri tehlikeli değil. İnsanlarda hastalığa yol açmadığı belirtiliyor.

‘Everest kadar uzun biriyle karşılaşmak gibi’

ABD’deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı Ortak Genom Enstitüsü’nden Jean-Marie Volland, onu, “Bu bakteriler çoğu bakteriden yaklaşık 5 bin kat daha büyük. Bir perspektife oturtmak gerekirse biz insanlar için Everest Dağı kadar uzun bir insanla karşılaşmakla eşdeğer” diyerek anlattı.

 

T. magnificanın bulunduğu yer. Fotoğraf: Jean-Marie Volland

Bakterilerin DNA’ları normalde hücreyi dolduran sıvı (sitoplazma) içinde serbestçe yüzer. Ancak T. magnifica genetik materyali içeren DNA’ları, kompartımanlar halinde saklıyor.

Birkaç kat fazla DNA depoluyor

Ayrıca fazla miktarda DNA’ya sahip. Genomundaki tüm ‘harfler’ ya da baz çifti sayıldığında 12 milyona yakın.

Berkeley Enstitüsü’nden Dr. Tanja Woyke T. magnifica’nın ‘bir insan hücresine kıyasla kendi içinde birkaç kat daha fazla DNA depoladığı anlamına geldiğini’ söyledi.

 

Antiller Üniversitesi’nden mikrobiyolog Prof. Olivier Gros da dev bakteriyi nasıl bulduğunu anlattı: “İstiridye kabuklarına, yapraklara ve dallara, aynı zamanda cam şişelere, plastik şişelere veya iplere tutunmuş halde buldum.”

Bakteri, kıyaslama amacıyla 10 centlik ABD parasının yanında görülüyor. Bu metal paranın çapı 18mm. Fotoğraf: BBC

‘T. magnifica’ en büyük bakteri ancak yeryüzündeki en büyük tek hücreli organizma değil. En büyük tek hücreli organizma, bundan 10 kat daha uzun olan ‘Caulerpa taxifolia’ adlı bir tür su yosunu.

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