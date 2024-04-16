Bu saatlere dikkat! Elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, Girne Trafo Merkezi, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün belirtilen bölgelerde 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına, gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.