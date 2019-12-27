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Bu yol trafik akışına kapatılacak!

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Haspolat kavşağında, inşaatı devam eden üst geçit projesin kapsamında yapılacak çalışmalar nedeni ile inşaatın yapıldığı kesim yarın 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.
Bu yol trafik akışına kapatılacak!

Haspolat kavşağında, inşaatı devam eden üst geçit projesin kapsamında yapılacak çalışmalar nedeni ile inşaatın yapıldığı kesim yarın 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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