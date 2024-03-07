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Bugünün 200 TL'si 2009 yılının 20 lirası oldu

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2009’un 20 TL’si bugünün 257 TL’sine, 10 TL’si bugünün 128 TL’sine, 5 TL’si ise bugünün 64 TL’sine denk geliyor.
Bugünün 200 TL'si 2009 yılının 20 lirası oldu

Türk Lirası’ndaki değer kaybı en büyük banknot olan 200 liranın alım gücündeki erimeyle kendini ortaya koyuyor.

Sözcü'nün haberinde Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon hesaplayıcısına göre, 2009’un 20 TL’si bugünün 257 TL’sine, 10 TL’si bugünün 128 TL’sine, 5 TL’si ise bugünün 64 TL’sine denk geliyor.

2009’da dolar 1.54 TL, Euro 2.14 TL, gram altın 46.25 TL idi. O dönem 200 lirayla 129.9 dolar, 93.46 Euro ya da 4.3 gram altın alınabiliyordu. 15 yıl öncesinin 20 lirasıyla ise 12.9 dolar, 9.3 Euro ya da yaklaşık yarım gram altın almak mümkündü. Bugün 200 lirayla ise 6.3 dolar veya 5.79 Euro alınabiliyor. 200 TL bugün, 2 bin 176 liraya çıkan gram altının ise ancak onda birini karşılayabiliyor.

2009’da kolanın fiyatı 2.1 liraydı ve 200 liraya 95 kutu kola alabiliyorduk ancak bugün sadece 4 kutu kola alabilir hale geldik.

Aynı şeklide 2009 yılında çayın fiyatı 11.09 liraydı ve 20 lira ile 1.8 kilogram 200 lira ile 18 kilogram çay alabilirken bugün ise sadece 1 kilogram çay alabiliyoruz.

Ayrıca 50 lirayla 3 yıl öncesine kadar 33 ekmek alınırken bugün sadece 5 ekmek alınıyor.

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