Burcu: Kıbrıs sorunu siyaseten iki varlık ilişkisiyle çözümlenebilir

“Rum liderliği çok önceden beri bir BM parametresine dönüşen bu yalın gerçekliğin bir an önce idrakine varmak zorundadır.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs sorununun, bir azınlık çoğunluk ilişkisiyle değil; siyaseten eşit iki varlık ilişkisiyle çözümleneceğini belirterek, “Rum liderliği çok önceden beri bir BM parametresine dönüşen bu yalın gerçekliğin bir an önce idrakine varmak zorundadır.” İfadelerini kullandı.

Rum Lider Anastasiadis’in, Associated Press’e verdiği demeci değerlendiren Burcu, Rum Liderin söz konusu açıklamasında kararlara etkin katılım ve bir olumlu oy ilkesinin Türkiye’nin dayatmalarıyla gündeme geldiğini iddia ederek gerçeği çarpıtmaya kalkıştığını belirtti.

Burcu, değerlendirmesinde, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım, Kıbrıs Türkleri’nin öteden beri var olan tezidir. Türkiye tarafından da desteklenmekte olan bu tez aynı zamanda bir BM parametresidir. BM raporları ve BM Güvenlik Konseyi’nin çeşitli kararlarına da giren siyasal eşitlik ve kararlara etkin katılım ilkesi, bugüne kadar müzakerelerde mutabık kalınan en temel kavramlardan biridir. Nitekim Bakanlar Kurulu’nda ‘bir olumlu oy’ ilkesi iki taraf arasında halihazırda varılmış bir mutabakattır.” İfadelerini kullandı.

Burcu, Rum liderin, BM kararları ve geçmiş mutabakatlara aykırı davranarak, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini görmezden geldiğini ve uzlaşılara aykırı inkârcı bir tavır sergilediğini belirtti.

Burcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği gibi, Sayın Jane Holl Lute’un Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ile sürdürdüğü referans kavramlarını oluşturma çabası henüz sonuçlanmış değildir. Kıbrıs Türk tarafı olarak çabamız yapıcı yaklaşımlarla bunu oluşturmaya yöneliktir.

Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak yaşanan süreçle ilgili doğru bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Bu süreçte serinkanlı kalarak iyi niyetle ve yapıcı bir anlayışla BM ile işbirliği yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki hafta, Sayın Cumhurbaşkanımız, BM Genel Merkezi’nde, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile görüşecektir. Geçmiş mutabakatlara ve BM parametrelerine bağlı kalarak, BM ile temaslarımız sürecektir.

BM parametrelerinden ve geçmiş mutabakatlardan saparak süreçte sıkıntı yaratanların, bu yanlış tutumlarının yol açacağı muhtemel olumsuz sonuçları da dikkate alarak yanlış tutumlarını bir an önce düzeltmelerini tavsiye ederiz.”