Cem Yılmaz Eski Sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Takip Etmeyi Bıraktı

Cem Yılmaz yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Mayısta paylaştığı fotoğrafı ise silmedi. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ı takibe devam ediyor.

İLİŞKİLERİ OLAY OLMUŞTU

2020 yılın en çok konuşulan olayı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği oldu. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini sonlandırmış hemen ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sürpriz birliktelik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Samyeli, Yılmaz ve Sarıkaya aşkına 'Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım' açıklamasıyla tepki göstermişti.