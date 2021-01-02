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Cem Yılmaz Eski Sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Takip Etmeyi Bıraktı

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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Kasım 2019’da sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer geçen ekimde yollarını ayırmıştı.
Cem Yılmaz Eski Sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Takip Etmeyi Bıraktı

 

Cem Yılmaz yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Mayısta paylaştığı fotoğrafı ise silmedi. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ı takibe devam ediyor.

 

İLİŞKİLERİ OLAY OLMUŞTU
2020 yılın en çok konuşulan olayı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği oldu. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini sonlandırmış hemen ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sürpriz birliktelik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Samyeli, Yılmaz ve Sarıkaya aşkına 'Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım' açıklamasıyla tepki göstermişti.

Çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz birlikteliği ekim ayında Yılmaz'ın 'ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla son buldu. İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Çift ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

AYRILIK SONRASI TATİL
Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya soluğu önce Ege'de sonra da Kaz Dağları'nda aldı. Bir süre yakın arkadaşlarıyla vakit geçiren güzel oyuncu ilişkinin yorgunluğunu attı.

Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Sarıkaya kendini işe verdi. Pandemi döneminde işlerine yoğunlaşan güzel oyuncu yeni projeler üzerinde çalışmaya başladı.

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