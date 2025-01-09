Cemal Süreya’nın Edebi ve Siyasi Yönü Çalıştayda Ele Alınacak

DAÜ ve iş birliği yapılan kurumlar tarafından düzenlenen “Mülkiyeli Şair Cemal Süreya” Sanat ve Siyaset Çalıştayı, 10 Ocak 2025’te Acapulco Resort Hotel’de başlıyor.

“MÜLKİYELİ ŞAİR CEMAL SÜREYA” SANAT VE SİYASET ÇALIŞTAYI CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğinde “Mülkiyeli Şair Cemal Süreya” Sanat ve Siyaset Çalıştayı gerçekleştirilecek. 10 Ocak 2025 Cuma günü, saat 10:00’da, Acapulco Resort Hotel’de düzenlenecek olan Açılış Töreni ile başlayacak olan çalıştayda ünlü şair Cemal Süreya’nın edebi yönü ve siyaset ile olan ilişkisi ele alınacak.

Açılış konuşmalarının ardından Çalıştay Onursal Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş çalıştay ile ilgili çerçeve konuşması gerçekleştirecek. Cemal Süreya anısına düzenlenecek olan müzik dinletisinin ardından Prof. Dr. Keleş başkanlığında ilk oturuma geçilecek. Oturumda Doç. Dr. Can Giray Özgül “Mülkiye İlim Fikir Sanat Dergisi ve Mülkiyeli Şairler Üzerine”, Prof. Dr. Ali Cengizkan “Cemal Süreya Şiiri ve İroni”, Doç. Dr. Burak Erkut “Bir Spontane Düzen Olarak Sanat”, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu “Sanat ve Siyaset” ve Ali Can Türkoğlu “Mülkiyede Öğrenci Olmak” konulu sunumlar yapacak.

Prof. Dr. Deniz İşçioğlu başkanlığında düzenlenecek ikinci oturumda ise Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan “Cemal Süreya’nın Etkilendiği Ressamlar”, Prof. Dr. Müge Artar “Cemal Süreya’nın Duygu Dünyasını Anlamak” ve Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu “Cemal Süreya Şiirlerinde Mekan Unsurlarının Okuyucuya Yansıması” konulu sunumlarını dinleyicilerle paylaşacak.

Ardından Prof. Dr. Oğuz Karakartal başkanlığındaki oturumda Haydar Ergülen “Cemal Süreya İçin Yeni Kırlangıçlar”, Prof. Dr. Baki Asiltürk “Cemal Süreya: Günün Kaydını Tutan Şair”, Doç. Dr. Yalçın Armağan “Cemal Süreya Niçin Şeyh Galibi Okudu?” ve Doç. Dr. Erol Köroğlu “Düzyazı Yazarı Cemal Süreya” konulu sunumları ile çalıştayda yer alacak. Çalıştay, 11 Ocak 2025 tarihinde şiir dinletileri ile devam edecek. Çalıştayın ardından saat 14:00’te “Mülkiyeli Ünal Çağıner’i Anma Toplantısı” gerçekleştirilecek. Toplantıda Kıbrıs Türk toplumunun turizm duayenlerinden, girişimci Ünal Çağıner’in ülkemize ekonomik ve siyasi anlamda katkıları ve sosyal yönü üzerinde ailesi ve ülkemizdeki siyasilerin yanı sıra, onu tanıyanlar tarafından konuşmalar yapılacak.

İş Birliği Protokolü İmzalanacak

Düzenlenecek olan söz konusu çalıştay öncesinde DAÜ ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çocukların eğitimine katkı sağlamak, toplumsal sorumluluk projelerinde iş birliği yapmak ve eğitim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü de imzalanacak. 10 Ocak 2025 Cuma günü, saat 09:30’da Acapulco Resort Otel’de gerçekleştirilecek olan İmza Töreni’nde iş birliği protokolüne DAÜ adına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına Vakıf Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu imza koyacak.