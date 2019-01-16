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Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı arasında kalan kısmı trafik akışına kapatıldı

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Güzelyurt-Lefke Anayolu’nun Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı arasında kalan kısmı trafik akışına kapatıldı
Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı arasında kalan kısmı trafik akışına kapatıldı

Güzelyurt-Lefke Anayolu’nun Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı arasında kalan kısmı trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yol, Cengiz Topel Anıtı önlerindeki köprüde su taşkını nedeniyle sürüklenen dal ve sair atıkların temizlenmesi ve köprünün olası hasar görme ihtimaline karşı kapatıldı.

Ulaşım, Cengizköy- Çamlıköy-Lefke güzergâhından sağlanırken; sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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