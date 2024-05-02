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Üstel: Kendi tarafımızdaki genişletme işini önümüzdeki haftadan itibaren başlatacağız

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Başbakan Ünal Üstel, Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu, yol genişletmeyle ilgili çalışmalara önümüzdeki haftadan itibaren başlanacağını açıkladı.
Üstel: Kendi tarafımızdaki genişletme işini önümüzdeki haftadan itibaren başlatacağız

Başbakan Ünal Üstel Beyarmudu Sınır Kapısı’nda yaptığı incelemelerden sonra basına yaptığı açıklamada, hükümet olarak bu konuyla ilgili kurdukları komisyonun gerekli tüm çalışmaları yaptığını, İngiliz tarafının genişletmeyle ilgili çalışmaları tamamlamasını beklediklerini kaydetti.

“Daha geçenlerde İngiltere'den bir heyet geldi ve burada çalışmalar yaptılar. Ama henüz bize bildirilen bir netice yok” diyen Üstel, “Biz kendi tarafımızdaki genişletme işini önümüzdeki haftadan itibaren başlatacağız. Çünkü daha çok bekleyecek bir tahammülümüz kalmadı. Belki biz yaptığımız zaman İngilizler de görür ve onlar da köprünün yapımına süratli bir şekilde başlarlar” şeklinde konuştu.

“Burada belediye başkanımız özverili çalışmalar yapıyor. Hem belediye başkanımız hem hükümetimiz birlikte bu çalışmaları yapacak ve kısmetse bir ay içerisinde bu kapının açılışına hep birlikte geleceğiz” diyen Üstel hedeflerinin, çalışmaları hazirana kadar bitirmek ve en azından Kıbrıs Türk tarafındaki geçişleri rahatlatmak olduğunu kaydetti.

-Bebek: “Şu an yılda yaklaşık 1,4 milyon geçiş yapılıyor… Genişlemenin ardından rakamın 2 milyona çıkmasını bekliyoruz”

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, geçişle ilgili çok uzun süredir sorun yaşandığını ifade ederek, “Bununla alakalı, belki de ilk kez hükümetimiz, özellikle Sayın Başbakanımız büyük bir irade ortaya koydu, gerekli talimatları verdi” şeklinde konuştu.

Yolun genişleyecek olmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Bebek, Başbakan Üstel’in bölgede incelemeler yapmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Bu kapıdan yılda yaklaşık 1,4 milyon geçiş yapıldığını, kapının, genişlemenin ardından rakamın 2 milyona çıkmasını beklediklerini ifade eden Bebek, “Hem bölge halkı hem ülkemiz bundan büyük kazanç sağlayacak. Biz de belediye olarak, yerel yönetimler olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.

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