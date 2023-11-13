Çete cinayeti zanlıları yeniden tutuklandı

Limasol'da Thanasis Kalogeropoulos'un öldürülmesiyle ilgili olarak 41 ve 44 yaşlarındaki iki zanlı hakkındaki tutukluluk kararı, polisin 41 yaşındaki zanlıyı olay yerindeki bir mermi kovanına bağlayan DNA kanıtını sunması üzerine Pazartesi günü sekiz gün daha uzatıldı.



İki zanlı Pazartesi günü Limasol mahkemesine çıkarıldı. 55 yaşındaki Kalogeropoulos 30 Ekim'de bir çete saldırısında 10 el ateş edilerek öldürülmüş, bunu bir gün sonra Lefkoşa'da Alexoui olarak da bilinen Alexis Mavromichalis'in öldürülmesi izlemişti.



21 ve 22 yaşlarındaki diğer iki kişi ise Kalogeropoulos cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklu bulunuyor.

21 ve 41 yaşlarındaki iki kişinin suikastçı olduğundan şüpheleniliyor; bu kişilerden ilki kaçış aracının ateşe verilmesinin ardından kamera kayıtlarında görülen motosiklet yolcusu, ikincisi ise motosikletin sürücüsü.



Bu arada 22 yaşındaki şüphelinin suikastın düzenlenmesine ve katillerin olay yerine götürülüp getirilmesine yardım ettiğine inanılırken, 44 yaşındaki şüphelinin de suç öncesinde ve sonrasında katillere yardım ve yataklık ettiğinden şüpheleniliyor.



Pazartesi günü, iki yaşlı zanlı mahkemeye sıkı güvenlik önlemleri altında ve kurşun geçirmez yelekler giyerek getirilirken, duruşmanın yapıldığı mahkeme salonunda yaklaşık 20 polis memuru bulunuyordu. Aynı zamanda mağdurun aile üyeleri ve arkadaşları da mahkeme dışında sürecin tamamlanmasını bekliyordu.



Polis müfettişine göre, cinayetin planlanması Larnaka bölgesinde 44 yaşındaki kişiye ait olan bir evde gerçekleşti. Evi 41 yaşındaki kişiye ödünç verdiğini ve suikast planından haberi olmadığını iddia ediyor.

Polis daha önce mahkemeye 44 yaşındaki Kalogeropoulos'un cinayetten on gün önce Kalogeropoulos ile bir görüşme yaptığını ve bunun da kendisini olayla ilişkilendirebileceğini söylemişti.



Başka bir yerde, 41 yaşındaki kişinin cinayetten önce ve sonra yaşlı adamın evindeki hareketlerini kaydettiği iddia edilen kamera kayıtları bulunmaktadır. Ayrıca evde yapılan aramalarda delil olarak bir miktar paranın yanı sıra çöpte bulunan ve kamera kayıtlarına göre motosiklet sürücüsünün giydiği kıyafetlerle aynı olan cep telefonları ve kıyafetler de alınmıştır.



Müfettiş ayrıca olay yerinden delil olarak alınan bir mermi kovanının 41 yaşındaki şahsa ait genetik materyal içerdiğini ve şahsın polisle işbirliği yapmıyor gibi göründüğünü belirtti.



Soruşturmacıya göre, davada henüz alınması gereken yaklaşık 50 ifade var ve yeni güvenlik kamerası görüntüleri de inceleniyor. Mahkemeye bunun zaman alıcı ve zor bir süreç olduğunu söyledi.



İki şüphelinin avukatları, gözaltı kararının sekiz gün daha uzatılmasına itiraz etmedi.