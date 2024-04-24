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SON DAKİKAİsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

Cezaevi'nde grev devam ediyor!

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KTAMS ve KAMU-İŞ’in, Merkezi Cezaevi’nde 9 Nisan’da başlattığı grev devam ediyor. KTAMS’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Başlatmış olduğumuz grev, hükümetin duyarsız tutumu nedeniyle devam etmektedir” denildi.
Cezaevi'nde grev devam ediyor!

Merkezi Cezaevi’ndeki teknik personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Merkezi Cezaevi’nde 9 Nisan tarihinde başlattığı grev sürüyor.

KTAMS’tan grevle ilgili yapılan açıklamada, başlatılan grevin, hükümetin “duyarsız tutumu” nedeniyle devam ettiği ifade edildi.

Sendika ayrıca, bugün saat 09.30’da Merkezi Cezaevi önünde konu ile ilgili basın açıklaması yapacak.

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