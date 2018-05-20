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Cezaevini pireler bastı!..

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KKTC Merkezi Cezaevi bu kez pire baskınına maruz kaldı.  
Cezaevini pireler bastı!..

Taner ULUTAŞ

Uyuşturucu suçlularının, uyuşturucu tacirleri ile hırsız ve soyguncular nedeniyle, artan suçlu sayısı sonrasında, yetersiz kalıp,mahkumların yatacak yer bile bulamadığı Cezaevini bukez pirelerin bastığı öne sürülüyor.
Çeşitli suçlardan dolayı kapasitesinin iki katı mahkumu barındıran Cezaevinde, her tarafı basan pirelere karşı herhangi bir önlem alınmadığı ileri sürülüyor.

Güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, “Ağabey selam. Cezaevini pireler bastı. Biz mahkumlar pireler ile savaşırken, ,cezaevinin birçok yerini basan pireler personelin kaldığı yer ile nöbet kulelerini de bastı” dedi.
Ayni kaynak açıklamasına devamla, “Kapasitesinin iki katı mahkum bulunan şuanda cezaevinde bugüne kadar  uyuşturucusundan, kavgasına kadar birçok şey oldu. Ancak bu kadar insanın kaldığı yeri pire basmamıştı. İlaçlama olmadığı için çoğalan  pireler her tarafı tutmuş durumda. Pire baskınına uğramış cezaevi ile ne yazık ki kimsenin ilgilendiği yok. Yazık hemde çok yazık” ifadesinde bulundu.

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