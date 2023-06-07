Chris Hemsworth’ten Thor itirafı… “Bazen sıkıldım”

Marvel Evreni’nin öne çıkan karakterlerinden biri olan Thor’u uzun zamandır canlandıran Chris Hemsworth, GQ dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

2011’den beri Marvel karakterini canlandıran Hemsworth, süper kahramanı oynamaktan bazen sıkıldığını itiraf etti.

39 yaşındaki yıldız, ilk olarak 2011’de Marvel karakterini canlandırdı. Daha sonra bağımsız devam filmlerinde ve birkaç Avengers filminde rolünü yeniden canlandırmaya devam etti.

Ancak Hemsworth, birkaç yılda bir Thor oynamaktan bıktığını itiraf etti. Thor rolünü oynamak için geri dönüp dönmeyeceğinden de bahseden Hemsworth, “Tekrar bir şey yapacak olsaydım, tamamen farklı olması gerekirdi. Ve insanları tetikte tutmak için çok sert bir şey yapmamız gerekecek. Ama bir süre gerçekten başka şeyler yapmak istiyorum” dedi.

Aynı röportajda Hemsworth, çocuklarının arkadaşlarının filmi sevmediğini, Waititi’nin bir önceki filmi Thor: Ragnarok’a kıyasla filmin zayıf efektler içerdiği için eleştirdiklerini de söyledi.

Taika Waititi, Avustralyalı aktörle 2017’de Thor: Ragnarok’ta ve yine 2022’de Thor: Love & Thunder’da çalıştı.