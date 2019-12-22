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Christodoulides: "ABD'den silah alma niyetinde değiliz"

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, ABD'nin uyguladığı silah ambargosunu şartlı olarak kaldırmasının ardından, ABD'den silah alma niyetinde olmadıklarını söyledi.
Christodoulides: "ABD'den silah alma niyetinde değiliz"

Christodoulides, ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının siyasi ve diplomatik öneme sahip olduğunu söyledi.

Christodoulides, "ABD'nin uyguladığı ambargo ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyordu ancak Kıbrıs, ABD'den silah alma niyetinde değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, ABD'nin bu kararının Doğu Akdeniz'e nasıl yaklaştığını ve Kıbrıs, Yunanistan ile İsrail arasındaki üçlü iş birliğine yönelik güçlü mesajlar verdiğini söyledi.

ABD'de Kongrede kabul edilen, belirli koşullar ve sınırlamalar altında Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılmasını öngören tahsisatlar yasa tasarısı dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmıştı.

Yasanın doğrudan Kıbrıs ile ilgili bölümünde ABD'nin 1987'den bu yana bu ülkeye uygulamakta olduğu silah ambargosunun şartlı olarak kaldırılması öngörülüyor.

Ambargonun kaldırılması için Kıbrıs'tan bazı şartları yerine getirmesi isteniyor

Bu bölümde satılan silahların son alıcısının Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi olması gerektiği vurgulanırken, Kıbrıs'ın kara para aklamayla mücadeleye devam ettiğinin ve Rus askeri gemilerinin Rum limanlarını kullanmadığının Kongreye tescil edilmesi şartı getiriliyor. Buna göre en az yılda bir kez ABD yönetiminin Kongreye,  Kıbrıs'ın bu şartlara uyup uymadığını tespit eden bir rapor sunması gerekiyor.

Yasada ayrıca, bölgede "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımları kapsamına girecek adımlardan uzak durulması gerektiği de vurgulanıyor.

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