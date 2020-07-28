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SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Çin'de 68, Hong Kong'da 145, Güney Kore'de 28 yeni Covid-19 vakası görüldü

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Çin'de 68, Hong Kong'da 145, Güney Kore'de 28 yeni Covid-19 vakası görüldü
Çin'de 68, Hong Kong'da 145, Güney Kore'de 28 yeni Covid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 68 Covid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 64 yeni vakadan 57'si Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 6’sı Liaoning eyaletlerinde ve 1'i ise başkent Pekin'de görüldü.

Son 2 haftada 250'nin üzerinde vaka görülen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de toplu taşıma kısıtlanırken bölgesel karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 83 bin 959’a çıktı.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Covid-19 tespit edilen 78 bin 934 kişi iyileşirken, 20'sinin durumu kritik 391 hasta tedavi görüyor.

HONG KONG'DA VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka artışı kaydedildi.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre kentte son 24 saatte 145 yeni Covid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 2 bin 779’a, ölüm sayısı ise 22’ye ulaştı. Virüs bulaşan 1486 kişi iyileşirken, 40’ının durumu kritik olan 1262 vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kentte 25 Temmuz'da 133 yeni vaka kaydedilmişti.

GÜNEY KORE'DE COVID-19 VAKA SAYISI 14 BİN 203'E YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı irtibatlı 28 Covid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 203’e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Covid-19 tespit edilen 13 bin 7 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, can kaybı sayısı 300'e ulaştı.

Güney Kore'de 25 Temmuz'da 113 yeni Covid-19 vakası tespit edilmiş, bu, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük artış olmuştu.

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