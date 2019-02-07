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Çocuğunuzda skolyoz var mı?

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Skolyozu omurganın sağa veya sola doğru eğrilmesi olarak tanımlayan Fizyoterapist Serpil Kanıgür, nedeni bilinmeyen (Adölesan İdiyopatik) skolyozun, ergenlik döneminde ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunu olduğunun altını çizdi.
Çocuğunuzda skolyoz var mı?

Skolyozu omurganın sağa veya sola doğru eğrilmesi olarak tanımlayan Fizyoterapist Serpil Kanıgür, nedeni bilinmeyen (Adölesan İdiyopatik) skolyozun, ergenlik döneminde ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunu olduğunun altını çizdi. Kanıgür, skolyozun hangi belirtilerle kendini gösterdiği hakkında da bilgiler verdi.

Skolyoz teşhisinin kişiyi hem kozmetik hem de psikolojik yönden etkilediğini belirten Fzt. Serpil Kanıgür, “Ergenlik döneminde her 10 çocuktan 1'inde farklı derecelerde nedeni bilinmeyen skolyoz görülmektedir. Ancak kız çocuklarında erkek çocuklarından 5 kat daha fazla görülür. Bilinmeyen bir nedenle başlayan skolyoz problemi,ilerleyici olduğu zaman kişinin hayat kalitesini olumsuz şekilde etkiler. Erken teşhis ve doğru tedavi aşamaları eğriliğin şiddetini azaltarak bozuklukları önler, ve uzun dönemde yaşam kalitesini artırır.“ dedi.

Genellikle skolyoz teşhisinden sonra anne ve babalar çoğunlukla, bu durumu daha önce farkedemedikleri için üzülürler.Bu nedenl erken teşhis için ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıralayabiliriz:

AİLE ÖYKÜSÜ ÖNEMLİ Mİ?

Birinci dereceden aile üyelerinde skolyoz rahatsızlığının bulunması çocuklarda skolyoz görülme riskini artırmaktadır. Bu nedenle birinci derece akrabalarında skolyoz hastalığı bulunan aileler daha bilinçli davranarak ilk olarak çocuk doktorlarını bu konu hakkında bilgilendirmeleri, çocuklarında oluşabilecek skolyozu erken teşhis için önemli bir adım olacaktır. Aileler çoğunlukla skolyozu nasıl engelleyebileceklerini sorarlar, ancak İdiyopatik skolyoza neden olan faktörler bilinmediği için oluşmamış bir skolyozu önleyici tedbirler almak mümkün değildir. Skolyozun erken dönemde teşhis edilmesini sağlamak uygulanacak tedavilerin başarısını artırmaktadır.Bu nedenle aileler erken teşhis için daha dikkatli olmalıdır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Anormal postüral bozukluklar yapısal skolyoza neden olmasa bile skolyozun semptomlarından biri olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle vücut simetrisine dikkat etmek, postüral bir asimetri olduğunda sağlık kontrolleri yaptırmak erken teşhis için önemlidir.

Postüral bozukluklar veya asimetrilerin erken farkedilebilmesi için, baş pozisyonunun sağa veya sola eğik olması, omuz seviyelerindeki farklılıklar, bel oyuntularındaki farklılıklar, bir kalçanın daha yüksek görünmesi, bedenin bir tarafa eğilir gibi durması dikkate alınmalıdır.

Bu belirtiler dışında kıyafetlerin bedene uyumsuzluğu yine asimetrik bir postürün habercisi olabilir. Pantolon paçası ve kazak kol boylarının eşitsizliği gibi.

SIRT VE BEL AĞRILARI BELİRTİ OLABİLİR

Her ne kadar skolyoz ağrı yapmaz denilse de ,açıklanamayan ve uzun süreli devam eden sırt ve bel ağrıları da skolyoz habercisi olabilir. Eğriliğin şiddeti ile oluşan omurga ve disk dejenerasyonları, ağrı, kuvvet kaybı, uyuşma benzeri semptomlara neden olabilmektedir.

Aileler yukarıdaki belirtilere dikkat etmeli ve her sağlık sorununda olduğu gibi skolyoz hastalığında da erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını unutmamalıdır.” dedi.

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