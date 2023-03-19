  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

“Çorabını Gey da Gel” etkinliği 20 Mart Pazartesi Kızılbaş Parkı’nda Yapılıyor

» »
“Çorabını Gey da Gel” etkinliği 20 Mart Pazartesi Kızılbaş Parkı’nda Yapılıyor
“Çorabını Gey da Gel” etkinliği 20 Mart Pazartesi Kızılbaş Parkı’nda Yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile Dünya Down Sendromu Günü’nde geleneksel olarak düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” etkinliği 20 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de Kızılbaş Parkı’nda yapılıyor.

LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle ilk kez 2017 yılında organize edilen etkinlikte ülkenin dört bir yanından çocuklar, gençler ve aileler sevgiyi büyütüyor, +1 farkla ayrıştırmayı değil birleştirmeyi başarıyor.

Deprem nedeniyle etkinlik içeriğinde değişiklik yapılarak bando eşliğinde yürüyüş iptal edildi

Ülkemizin pırıl pırıl çocuklarını, öğretmenlerini, yurttaşlarımızı ve Türkiye’de 48 bin üzerinde kişiyi kaybettiğimiz deprem sebebiyle geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl etkinlikte bando eşliğinde yürüyüş yapılmayacak. Tadım sponsorluğunda düzenlenecek etkinlikte,bir kromozom farkının ayırt edici değil, renklendiren ve güzelleştiren bir özellik olduğu vurgulanacak.

ltb-2023-corabini-gey-da-gel-2023-post.png

Etkinlikte Algım Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi, Armel Özel Eğitim Merkezi bateri gösterisi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi dans farkındalık gösterisi, KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastik gösterisi, Lefkoşa Çocuk Merkezi cimnastik gösterisi, LTB Rit’morkestra müzik dinletisi, Özev Özel Eğitim Okulu defile ve Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu dans gösterisi yer alacak.

  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB personeline ‘Sivrisinek Mücadelesinde Akıllı Yaklaşımlar’ eğitimi verildi17 Mart 2023 Cuma 15:27
  • Lefkoşa'da araç yangını17 Mart 2023 Cuma 11:46
  • Lefkoşa'da Delicius Cafe soyuldu17 Mart 2023 Cuma 11:23
  • Araç Dere Yatağına Düştü17 Mart 2023 Cuma 10:24
  • Lefkoşa’daki iki ayrı kazada 16 ve 23 yaşındaki iki yaya yaralandı16 Mart 2023 Perşembe 17:16
  • LTB Başkanı Mehmet Harmancı: “Talep üzerine 180 binada ön kontrol yaptık”16 Mart 2023 Perşembe 16:10
  • Lefkoşa'da Hırsızlık!16 Mart 2023 Perşembe 12:54
  • “Öz Şefkatli Farkındalık"Semineri, Merkez Lefkoşa'da Yapıldı15 Mart 2023 Çarşamba 16:23
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki grev askıya alındı15 Mart 2023 Çarşamba 15:15
  • Lefkoşa'da Fabrika Yangını15 Mart 2023 Çarşamba 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti