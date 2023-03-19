“Çorabını Gey da Gel” etkinliği 20 Mart Pazartesi Kızılbaş Parkı’nda Yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile Dünya Down Sendromu Günü’nde geleneksel olarak düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” etkinliği 20 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de Kızılbaş Parkı’nda yapılıyor.

LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle ilk kez 2017 yılında organize edilen etkinlikte ülkenin dört bir yanından çocuklar, gençler ve aileler sevgiyi büyütüyor, +1 farkla ayrıştırmayı değil birleştirmeyi başarıyor.

Deprem nedeniyle etkinlik içeriğinde değişiklik yapılarak bando eşliğinde yürüyüş iptal edildi

Ülkemizin pırıl pırıl çocuklarını, öğretmenlerini, yurttaşlarımızı ve Türkiye’de 48 bin üzerinde kişiyi kaybettiğimiz deprem sebebiyle geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl etkinlikte bando eşliğinde yürüyüş yapılmayacak. Tadım sponsorluğunda düzenlenecek etkinlikte,bir kromozom farkının ayırt edici değil, renklendiren ve güzelleştiren bir özellik olduğu vurgulanacak.

Etkinlikte Algım Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi, Armel Özel Eğitim Merkezi bateri gösterisi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi dans farkındalık gösterisi, KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastik gösterisi, Lefkoşa Çocuk Merkezi cimnastik gösterisi, LTB Rit’morkestra müzik dinletisi, Özev Özel Eğitim Okulu defile ve Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu dans gösterisi yer alacak.