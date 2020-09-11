  • BIST 1.097
  • Altın 466,611
  • Dolar 7,4481
  • Euro 8,8189
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli: “1210 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı”

Corona Mısınız ? Grip Mi ?

» »
Corona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark
Corona Mısınız ? Grip Mi ?

Kulak, burun, boğaz (KBB) uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar belirtileri birbirine çok benzeyen mevsimsel alerji ile Covid-19'u birbirine benzediğini belirterek, iki hastalığın da ortak belirtileri olduğuna dikkat çekti.

BELİRTİLERİ BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) belirtileri grip ve mevsimsel alerjiyle benzerlik gösterirken, uzmanlar sonbaharda pek çok kişinin "Grip miyim, Covid-19 mu", "Alerjiye mi yakalandım yoksa koronavirüse mi?" endişesine kapılacağına dikkat çekiyor. KBB uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar, Covid-19 ile bu aylarda görülmeye başlayan mevsimsel alerji arasındaki farkları anlattı.

İşte Dizdar'ın konuyla ilgili yapmış olduğu değerlendirme;

- Mevsimsel alerjik rinit, burnun mevsimsel faktörlere, polenlere, havadaki nem ve sıcaklık değişiklerine bağlı olarak gelişebilen aşırı hassasiyetidir. Mevsimsel alerjik rinitin sonucu olarak burun etlerinin şişmesi, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, burunda kaşıntı, geniz akıntısına bağlı olarak sürekli boğaz temizleme hissi ve gıcık şeklinde öksürük görülür.

- Covid-19 enfeksiyonunda da üst solunum yolu enfeksiyonlarının ortak bulguları olan burun tıkanıklığı ve burun akıntısı görülebilirken; ateş, yaygın vücut kırgınlığı, koku ve tat alma problemleri, solunum sıkıntısı ve balgamlı öksürük vardır. Bu bulgular mevsimsel alerjik rinit hastalarında görülmez, alerjide sadece burun akıntısı, hapşırık mevcuttur.

- Mevsimsel alerjiyi sadece burun semptomları ile geçiren bir hasta için Covid-19 ek bir risk olmayacaktır ancak alerjik astım ve bronşit gibi akciğeri etkileyen durumlar zatürre riskini artırmaktadır ve bu hastalar Covid-19 açısından daha dikkatli olmalıdır.

- Maskenin mevsimsel alerjik rinite karşı bilinen bir koruyuculuğu yoktur. Ancak Covid-19'dan korunmak için maske olmazsa olmazlardandır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Mevsimsel alerjiden korunmanın en iyi yolu hassas olunan alerjiden uzak durmakla mümkündür. Yani polenlerin çok olduğu ortamlarda bulunmayın.

- Evinizi mutlaka havalandırın.

- Yatak çarşaflarınızı 3-5 günde bir değiştirin.

- Sigara alerjik riniti artırır, bu nedenle uzak durun.

- Semptomlar oluşur oluşmaz çok beklemeden doktora başvurun.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs kaygısıyla baş etmek mümkün mü?10 Eylül 2020 Perşembe 21:32
  • Antibiyotik direnci nedir? Antibiyotik direnci neden olur, nasıl kırılır?10 Eylül 2020 Perşembe 21:16
  • Türk bilim insanından aşı açıklaması: Mükemmele yakın10 Eylül 2020 Perşembe 20:41
  • Z kuşağının boynu ağrıyor10 Eylül 2020 Perşembe 19:49
  • Arka cepte taşınan cüzdana dikkat...10 Eylül 2020 Perşembe 19:25
  • Koronavirüs: Dünya Covid-19 aşısına ne kadar yakın?10 Eylül 2020 Perşembe 19:15
  • Koronavirüs aşısı bulunursa dünya genelinde dağıtımı için '8.000 jumbo jet gerekecek'10 Eylül 2020 Perşembe 15:28
  • Bilim Kurulu üyesi Kara’dan corona aşısı açıklaması10 Eylül 2020 Perşembe 14:30
  • Bilim Kurulu üyesi Kara'dan Corona aşısı açıklaması: Daha zamana ihtiyacımız var10 Eylül 2020 Perşembe 13:13
  • Corona virüsü aşısının durmasına sebep olan hasta ortaya çıktı10 Eylül 2020 Perşembe 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti