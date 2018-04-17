CTP 14 bölgede adaylık başvurusu kabul ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi 1 Temmuz 2018'de yapılması planlanan Yerel seçimler ile ilgili “Belediye Başkanlığı Aday Başvurusu” kabul edeceğini duyurdu.

Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın imzalı duyuruda CTP'den Akıncılar, Alayköy, Değirmenlik, Gönyeli, Mağusa, Geçitkale, Akdoğan, Serdarlı, Yeni Boğaziçi, Dikmen, Dipkarpaz, Mehmetçik, Güzelyurt ve Lefke Belediyelerinde başkan adayı olmak isteyenlerin 18 Nisan Çarşamba yani yarına kadar şahsen başvuruda bulunmaları istendi.

Özgeçmiş, iki adet vesikalık ve dijital fotoğraf, daimi ikametgahının en az üç yıldan beri KKTC'de olduğuna dair muhtar belgesi, polisten alınacak karakter belgesi, kimlik kartı fotokopisi ve erkek adaylar için askerlik terhis belgesi istenilen duyuruda başvuruların mesai saati bitimine kadar ilçe başkanlarına verilmesi istendi.

CTP'nin adaylık başvurusu için düzenlediği duyuruda Lefkoşa başta olmak üzere bazı belediyelerde başvuru kabul etmeyecek olması ortak aday konusunda anlaşıldığına işaret olarak görülüyor.