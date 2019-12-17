CTP Kenetlendi... Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığına aday..

Ülkemizin en eski partisi ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi dün akşam düzenlediği genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı adayını oy birliği ile belirledi.

CTP KENETLENDİ

ERHÜRMAN ADAY

CTP UMUT YENİDEN DEDİ

CTP Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Parti Meclisi üyeleri dün akşam Lefkoşa’da Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında adeta kenetlendi. Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısı Tufan Erhürman’ın ve CTP’nin gövde gösterisine dönüştü.

TUFAN ERHÜRMAN 49 YAŞINDA

CTP Genel Başkanı olan Tufan Erhürman 40. Hükümette de Başbakanlık görevini yürütmüştü. Erhürman, 2020 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk aday olarak dün akşam CTP Parti Meclisi üyeleri tarafından oy birliği ile ilan edildi.

BU DURUM SÜRMEZ DURUMDUR

Erhürman, konuşmasında “bu ülkedeki durum sürmez durumdur, çünkü uluslararası toplumla ve uluslararası hukukla buluşmayı engelliyor. Bu sürmez durumu barışla federal Kıbrıs’la değiştirmek yükümlülüğü altındayız. Aklın yolu barıştır diyoruz.” Dedi.

ESKİ BAŞKANLARDAN DESTEK

Hidden Garden’da gerçekleşen toplantı Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından partinin eski genel başkanları Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu ve Mehmet Ali Talat konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Adaylığa tek başvurusu olan Tufan Erhürman oybirliği ile aday seçildi.