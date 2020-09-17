Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı gönüllüsü Siyaset Bilimci Doçent Doktor Sertaç Sonan BRT’de vurguladı:

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı gönüllüsü Siyaset Bilimci Doçent Doktor Sertaç Sonan, toplumda Akıncı’ya karşı ciddi bir güven ve destek yönünde kararlılık olduğunu, bunun hem sokakta, hem de kamuoyu yoklamalarında kendini net olarak gösterdiğini vurguladı. Kurucu Meclis’te milletvekili olarak görev yapan, hemen ardından 28 yaşında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı seçilerek 14 yıl bu görevi yürüten, parti genel başkanlığı yanısıra Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan, son 5 yıldır da Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Akıncı’nın 45 yıldır bu toplumun hizmetinde olduğunu anımsatan Sonan, “Toplum Sn. Akıncı’yı çok iyi biliyor ve ona güveniyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı gönüllüsü Siyaset Bilimci Doçent Doktor Sertaç Sonan, BRT’de ‘KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçim 2020’ programında Baykan Gürses Özdağ’ın konuğu oldu. Akıncı’nın geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ortaya koyduğu ‘Çözüm Odaklı

Siyaset’, ‘Toplumsal Konulara Duyarlılık’, “TC ile İlişkiler’ ve ‘Bağımsız-Tarafsız Cumhurbaşkanlığı’ başlıklarından oluşan 4 boyutlu siyasetin toplumun büyük çoğunluğu tarafından onaylandığını, Akıncı’nın da görev süresi boyunca bu çerçevede görevini yürüttüğünü anımsatan Sonan, Akıncı’nın önümüzdeki dönemde de 4 boyutlu siyasetle ilgili yaptıklarının daha fazlasını yapmak için yola çıktığını, toplumun da ona güvendiğini, inandığını ifade etti.

“Kıbrıs Konusunda Yeni Bir Hareketlenme Olacak”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kıbrıs konusunda yeni bir hareketlenmenin başlayacağını, bunun da zaten Berlin görüşmesinin ardından bizzat BM Genel Sekreteri tarafından taahhüt edildiğini anımsatan Sonan, Ekim’deki seçimin ardından Pandemi süreci de göz önünde bulundurularak, mümkün olan en uygun zamanda gayrı resmi 5’li toplantının yapılacağını kaydetti.

“En Kararlı, En Tutarlı”

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı’yı diğer adaylardan ayıran en temel farklılığın Kıbrıs konusu bağlamında tutarlı ve kararlı duruşu olduğunu ifade eden Sonan, “Sn. Akıncı görev süresi boyunca bunu çok açık ve net olarak ortaya koymuştur” dedi. En makul çözüm şekli olan Federasyon dışındaki seçeneklerin mevcut konjektürde mümkün görünmediğini, Federasyonun da zaten Kıbrıs Türk tarafının tezi olduğunu anımsatan Sonan, ancak kimsenin de bu görüşmeler ilelebet sürsün anlayışında olmadığını, yeni sürecin mutlaka sonuç odaklı ve ucu açık olmayan şekilde olacağını kaydetti. Sonan, Kıbrıs’ta bir çözümün hem doğal gaz ve münhasır ekonomik bölge tartışmaları üzerinden yaşanan gerginliği bitireceğini, hem de Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de tüm tarafların yararına olacağını belirtti.

Bir soru üzerine Ekim’deki seçimlerin güvenli bir ortamda yapılabileceğini söyleyen Sonan, şunları kaydetti: “2020 yılının başlarında Covid-19 vakasının en çok görüldüğü ikinci ülke konumundaki Güney Kore’de gerekli önlemler alınarak çok başarılı bir seçim süreci geçirildi. 11 Ekim’deki seçimler de gerekli önlemler alınarak sağlıklı bir ortamda yapılacaktır. Unutmayalım ki, seçimler demokrasilerin en temel unsurlarının başında gelmektedir. Başbakan ve Yardımcısının da aday olması hükümet icraatlarını da olumsuz etkilemektedir, dolayısı ile seçimleri belirsiz bir geleceğe ertelemenin doğru olmayacağına inanmaktayım.”