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Cumhurbaşkanı Akıncı 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı

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​​​​​​​Akıncı 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında, “Tüm insanlığın olduğu gibi, Kıbrıs toplumlarının da iyiliği barıştadır, huzurdadır ve bunun için kararlılıkla, sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Akıncı 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında, “Tüm insanlığın olduğu gibi, Kıbrıs toplumlarının da iyiliği barıştadır, huzurdadır ve bunun için kararlılıkla, sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mesajı şöyle:
“Milyarlarca dolarlık silahlanma harcamaları yapan ve dünyanın en güçlü ordularına, en gelişmiş silahlarına sahip olan ülkelerin, bir virüse karşı insanlarını korumakta nasıl çaresiz kaldıklarını hep beraber gördük.
Savaşların acısı çok büyük, bunu da en çok yaşayanlar bilir. Bu acıları hiçbir toplumun yaşamasını istemiyoruz.
Savaşlara değil barışa, silahlanmaya değil sağlık sistemlerinin geliştirilmesine ve gelecek nesillerin eğitimine yatırım yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu yine hep beraber anladık.
Tüm insanlığın olduğu gibi, Kıbrıs toplumlarının da iyiliği barıştadır, huzurdadır ve bunun için kararlılıkla, sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz.”

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