Cumhurbaşkanı Tatar DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” Sempozyumuna Katıldı

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’IN KATILIMI İLE “DOĞU AKDENİZ’İN STRATEJİK ÖNEMİ” DAÜ’DE ELE ALINDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş birliğinde, Uluslararası Akademik, Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF) ile Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) tarafından “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” konulu sempozyum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile DAÜ’de ele alındı. Söz konusu sempozyum 27 Şubat 2025 Perşembe günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Can Çobanoğlu’nun gerçekleştirdiği sempozyumun proje komisyon başkanlığını ise, Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova yürüttü.

Söz konusu sempozyuma DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Gökhan Güler, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı ve VYK Üyesi Anıl Kaya, DAÜ VYK Üyeleri Özgür Yüca, Servet Karabacak, Beyhan Gürgöze, İsmail Güneş Güneşoğlu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, fakülte dekanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Etkinliği Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Gerçekleştirmekten Gurur Duyduk”

USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray gerçekleştirdiği konuşmada, sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, USKAİD hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sempozyumun, derneğin ilk uluslararası etkinliği olduğunu vurgulayan Av. Yaray, etkinliği DAÜ’de gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirtti. Doğu Akdeniz’in stratejik konumu hakkında bilgilendirmede bulunan Av. Yaray, sempozyumda konunun çeşitli uzmanlar tarafından derinlemesine inceleneceğini ifade etti. Sempozyumda emeği geçenlere teşekkür eden Av. Yaray, etkinliğin Doğu Akdeniz’in stratejik değerinin anlaşılması açısından yararlı olmasını dileyerek, sempozyumun sonuç bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

“Medeniyetlerin Kesişim Noktası”

USKEF Genel Başkanı Öğretim Görevlisi Umut Elbir, konuşmasında, Doğu Akdeniz’in stratejik önemini ele almak ve bu coğrafyanın taşıdığı değerleri aktarmak için bir araya geldiklerini belirtti. Doğu Akdeniz’in tarih boyunca medeniyetlerin kesişim noktası olduğunu ve büyük güç mücadelelerine sahne olduğunu vurgulayan Elbir, bugün de küresel siyasetin merkezinde yer almaya devam ettiğini ifade etti. Kıbrıs’ın jeopolitik ve stratejik konumu, enerji kaynakları ve uluslararası ticaret yolları nedeniyle Türkiye’nin güvenliği ve ekonomik çıkarları açısından önemli bir değere sahip olduğunun altını çizen Elbir, katılımcılara teşekkür etti.

“DAÜ Bölgesel ve Uluslararası İş Birliklerine Her Zaman Hazırdır”

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe yaptığı konuşmada, sempozyumun Doğu Akdeniz’in uluslararası ilişkilerdeki kritik rolünün ele alınacağı önemli bir platform olduğunu belirtti. Prof. Dr. Karatepe, bölgedeki enerji kaynakları, deniz yolları ve güvenliğin küresel anlamda büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. DAÜ’nün, KKTC’nin ilk devlet üniversitesi olarak bölgesel ve uluslararası iş birliğine her zaman hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün 2030 vizyonunun sürdürülebilir gelişim, araştırma ve yaratıcı çözümler üretmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Karatepe, bu tür etkinliklerin bölgenin geleceği için değerli bilgiler sunduğunu ve iş birliklerinin temellerini atmaya katkı sağladığını dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

“Kıbrıs Adası Kritik Bir Noktadadır”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sempozyumda yaptığı konuşmasında Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz’deki stratejik önemini vurgulayarak Kıbrıs’ın tarihi geçmişi hakkında bilgiler verdi. Kıbrıs’ın, önemli limanları ve havaalanları ile Doğu Akdeniz’in vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dünya ticaret yolunun büyük kısmının bu bölgeden geçtiğine dikkat çekti. Kıbrıs’ın toprak, enerji kaynakları ve deniz yolları açısından kritik bir noktada bulunduğunu ifade eden Tatar, Mavi Vatan kavramını da gündeme getirerek, KKTC’nin bu değerlerin bir parçası olduğunu ve Türkiye’nin her zaman tam destek sağladığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün, bölgenin barış ve güvenliği için kritik rol oynadığını vurgulayan Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki varlığının büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından USKAİD Genel Başkanı Av. Yaray, USKEF Genel Başkanı Elbir ile DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Karatepe tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a gümüş tabak takdim edildi.

“Doğu Akdeniz'in Geleceği İçin Farklı Bakış Açıları Sunacak”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ardından konuşan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) Başkan Vekili Erol Aykut, Doğu Akdeniz'in coğrafi bir bölge olmanın ötesinde, tarihi, siyasi, ekonomik ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Gerçekleştirilecek sempozyumda, bölgenin ekonomik potansiyeli, enerji kaynakları, ticaret yolları ve uluslararası ilişkilerdeki belirleyici rolü gibi önemli konuların tartışılacağını ifade etti. Aykut, KKTC'de yer alan birçok sivil toplum kuruluşu ile bölgenin refahı ve gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Aykut, sempozyumun Doğu Akdeniz'in geleceği için farklı bakış açıları sunacağına inandığını dile getirerek, etkinliğin verimli geçmesini diledi.

“Stratejik Bir Güç Merkezi”

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) Genel Başkanı Hakan Gültekin, Doğu Akdeniz bölgesi ve etki alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gültekin, bölgenin jeopolitik konumunun, onu stratejik bir güç merkezi haline getirdiğine dikkat çekerek, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birleştiren merkezi konumunun, Doğu Akdeniz'i stratejik güç mücadelesinin merkezine yerleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Doğu Akdeniz Havzası'nın yer üstü ve yer altı kaynaklarının bu bölgedeki krizlere ve savaşlara zemin hazırlayabilecek özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Kıbrıs'ın stratejik konumuna da değinen Gültekin, konumun bölgedeki güç dengelerini etkileyecek önemli bir faktör olduğunu belirterek, sürekli olarak tarih boyunca Kıbrıs’a hâkim olma çabalarının sürdüğünü aktardı.

“Doğu ile Batı Arasında Bir Köprü İşlevi”

KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Orta Doğu'nun tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olmayı başarmış önemli bir bölge olduğunu vurguladı. Bu bölgenin stratejik öneminin başlıca nedeninin doğu ile batı arasında bir köprü işlevi görmesi olduğunu belirtti. İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi eski ticaret yollarının, Orta Doğu'yu tarih boyunca değerli kıldığını ifade etti. Günümüzde de geçmişi göz önünde bulundurarak ve bölgedeki tüm gelişmeleri dikkate alarak, kendi çıkarlarını korumanın birincil öncelik olması gerektiğini söyleyen Deniz, bu bağlamda yapılan değerli çalışmaların bakış açılarını geliştireceğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Önemli Konular Ele Alındı

Sempozyum kapsamında düzenlenen oturumlarda, “Değişen Dünyada Yeni Bilim Paradigması ve Dönüşen Devlet Kavramı”, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Birleşik Türk Devletler Topluluğu Açısından Stratejik Analizi ve Geleceği”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Stratejik Konumu ve Önemi”, “7 Ekim Sonrası Değişen Akdeniz Jeopolitiği” ve “Yeni Dönemde ABD’nin Doğu Akdeniz’e Dair Olası Yaklaşımları” gibi önemli konular tartışıldı.

İlk oturum, Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda, Journal Of Global Strategic Management Baş Editörü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Yorucu sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturum ise KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler moderatörlüğünde düzenlendi. Bu oturumda, Milli İstihbarat Akademisi’nden Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Özersay ve KKTC Cumhurbaşkanı Eski Özel Temsilcisi Mustafa Ergün Olgun sunumlarını gerçekleştirdi.

Genel Koordinatörlüğü Arif Ekşi tarafından yapılan sempozyum, oturumların ardından plaket takdim töreni ve anı fotoğrafı çekimi ile başarılı bir şekilde sona erdi.