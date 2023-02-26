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Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif sırasında yaptığı konuşmada, ““Bize yakışan, tek yürek olmaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Alayköy Sanayi Bölgesi’nin otoparkında okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı.

Konuşmasında, çok zor günlerden geçmekte olduğumuzu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, acımızın büyük olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizde ve Anavatan Türkiye’de deprem şehitlerimizin olduğunu vurgulayarak hayatını kaybeden canlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diledi.

Dün günübirlik gittiği İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini ve kendisine taziye dileklerini ilettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kıbrıs Türkü ile üzüntüsünü paylaştığını ve taziyelerini ilettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti;

“Hayatını kaybeden bütün canlarımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Bundan sonraki süreçte millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Bu acı öyle bir acıdır ki, bunun 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası vardır. Çok uzun yıllar Kıbrıs Türkü böyle bir acı yaşamamıştır. Bu deprem yüzyılın felaketidir. Bundan sonraki süreçte teknoloji, bilgi ve beceriyle daha sağlam binalar inşa edilecektir. Bu acıyı unutmamız mümkün değildir. 

Biz bu acıları yaşarken bir kez daha Anavatan Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının birlikte nasıl bu büyük acıyı yaşadığını, bu acıyı yaşarken birbirimize nasıl sarıldığımızı, nasıl tek yürek olduğumuzu gördük. Gençleri bu anlayışla geleceğe taşımalıyız. 

Bize yakışan, tek yürek olmaktır. Allah’a olan inancımız, dinimiz, imanımız bütün manevi değerlerimizle geleceğe emin adımlarla yürümek bizim kaderimiz ve bizi bir arada tutacak olan en önemli muhabbet bağıdır. Deprem bölgelerinde evinden, yurdundan olan ve soğuk hava şartlarında yaşamını sürdürmeye çalışan bütün kardeşlerimize dua ediyoruz. 

KKTC devleti de kendi mütevazı imkânları ile deprem bölgelerine yardımda bulunmaktadır. Konteyner konut projesi, çeşitli bankalarda açılan hesaplara yatırılan bağışlar ve duyarlı vatandaşlarımızın yaptığı yardımlar hâlâ devam etmektedir. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli hâlâ arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgelerindedir. Herkese teker teker teşekkür ederim. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Allah kabul etsin.”

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