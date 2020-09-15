Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Halka Seslendi

“KARARINIZIN EN SAĞLIKLISI OLDUĞUNA YÜREKTEN İNANIYORUM” Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, hem toplumsağlığı, hem de geleceğimizin sağlığı açısından ciddi bir dönemden geçildiğini belirterek, salgınının ülkemize ulaştığı ilk günden itibaren sürekli olarak salgınla mücadelede “Rotayı sağlık çizmeli, siyaset gerekli kararları alıp tutarlı bir tavır sergilemeli’ vurgusunu

yaptığına dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar ve öngördüğü sağlık tedbirleri çerçevesinde, seçim sürecinin ve özellikle oy verme gününün sağlık açısından en güvenli şekilde gerçekleşeceğine inandığını belirten Akıncı, 11 Ekim’de bir yandan toplumsal sağlığımızı korurken, toplumsal geleceğimizin sağlığı açısından da ciddi bir sınavın bizleri beklediğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yapacağı seçimin eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde özgür ve özgün kimliğimizle var olmamız; çağdaş, demokratik ve laik bir toplum olarak gelişimimizi sürdürüp, uluslararası hukuk içinde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için önemli olacağına vurgu yapan Akıncı, “Böylesi bir geleceğe doğru yol alırken, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi yeteneğine de sahip

olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın açıklamasının metni şöyle:



Sevgili yurttaşlarım,

Hem toplum sağlığı, hem de geleceğimizin sağlığı açısından ciddi bir dönemden geçiyoruz. Dünya ile aynı anda yaşamakta olduğumuz virüs salgınıyla, toplum olarak da böylesi koşullarda ilk kez tecrübe edeceğimiz bir seçim süreci içerisindeyiz. Salgınının ülkemize ulaştığı ilk günden itibaren bir şeyi sürekli vurguladım: Salgınla mücadelede rotayı sağlık çizmeli, siyaset gerekli kararları alıp tutarlı bir tavır sergilemeli dedim. Kararlar alınırken en başta sağlığın ön planda tutulması, ekonomik açıdan da özellikle zor durumda olanlar için, sosyal dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladım.

Bilime, akla ve sağlık uzmanlarının söylediklerine kulak verilmesi gerektiğini sık sık tekrarladım. Salgınla mücadele sürecinde zaman zaman eksik, zaman zaman yanlış ve tutarsız kararlar alındığı bir gerçektir. Bizim uyarılarımız, sizlerin de güçlü talepleriyle bu hataların bir bölümünden geri dönüldü.

Değerli kardeşlerim,

Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar ve öngördüğü sağlık tedbirleri çerçevesinde, seçim sürecinin ve özellikle oy verme gününün sağlık açısından en güvenli şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum.

11 Ekim gününe doğru giden süreçte, bizlerin de halkımızı koruyucu çerçevede tedbirli davranmaya devam edeceğimiz kuşkusuzdur. Sizlerin de tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun ve her zamanki gibi sorumlu bir şekilde hareket edeceğinize içtenlikle inanıyorum. Bir yandan toplumsal sağlığımızı korurken, toplumsal geleceğimizin sağlığı açısından da ciddi bir sınav bizleri bekliyor.

Bu çerçevede yapacağınız seçim eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde özgür ve özgün kimliğimizle var olmamız; çağdaş, demokratik ve laik bir toplum olarak gelişimimizi sürdürüp, uluslararası hukuk içinde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için önemlidir.

Böylesi bir geleceğe doğru yol alırken, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi yeteneğine de sahip olduğuna inanıyorum.

Sevgili yurttaşlarım,

Bugüne kadar sizlerle yaptığım bütün temaslarda, Kıbrıs Türk halkı olarak değerlerimize ve geleceğimize sahip çıkma irade ve kararlılığınızı çok açık bir şekilde gözlemlemiş bulunuyorum.

Toplumumuzun geleceği açısından verdiğiniz kararınızın en sağlıklısı olduğuna yürekten inanıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.