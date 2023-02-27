Cumhuriyet Meclisi, bugün toplanacak. Genel Kurul'un saat 10.00'da başlayacak toplantısının özel gündeminde, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi, Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfına Ait Lapta Hudutları Dahilinde XI/14E1, Parsel No.296, 276 ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakin M.Ş.18840 Numaralı Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.'e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı'ya yetki verilmesine ilişkin karar tasarısı ve Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı da gündemde yer alıyor.

Genel Kurul'da, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi de yapılacak.