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DAÜ 12. Uluslararası Tasarım Haftası “Arada/lık Hali” Temasıyla Başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği Tasarım Haftası, ulusal ve uluslararası konuşmacılar, atölyeler ve yarışmalarla değişim odaklı tasarımın geleceğine ışık tutuyor.
DAÜ 12. Uluslararası Tasarım Haftası “Arada/lık Hali” Temasıyla Başladı

 

DAÜ 12. ULUSLARARASI TASARIM HAFTASI “ARADA/LIK HALİ: DEĞİŞİM ODAĞINDA TASARIM” TEMASIYLA BAŞLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası, “Arada/lık Hali: Değişim Odağında Tasarım” temasıyla 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda başladı. Etkinlik boyunca, tasarım alanında yetkin ulusal ve uluslararası konuşmacılar katılımcılarla bir araya gelerek sektöre dair bilgiler paylaşıyor.

 

“Bir Üretim Platformu”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Tasarım Haftası’nın temasının “Arada Kalmak: Değişim Odağında Tasarım” olduğunu belirtti. Prof. Dr. Alpar Atun, tema kapsamında gerçekleşecek söyleşi ve atölyelerin, tasarım dünyasındaki dönüşümlere odaklandığını ifade etti. Etkinliğin sadece bir paylaşım alanı değil, aynı zamanda fakülteler arası iş birliğini güçlendiren bir üretim platformu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alpar Atun etkinlikte, farklı üniversitelerden ve kurumlardan konuşmacıların yer aldığına dikkat çekti. DAÜ mezunlarının da etkinliğe konuşmacı olarak katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Alpar Atun, öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek “Anı Yakalamak” temalı yarışma ve atölye çalışmalarına da değindi. Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, başta DAÜ Tasarım Kulübü, gönüllü öğrenciler, özel sektör temsilcileri ve destek veren fakültelere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

 

“Kendimizi, Yaşam Biçimimizi ve Düşünce Yapımızı Dönüştürüyoruz”

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe gerçekleştirdiği konuşmada, DAÜ Mimarlık Fakültesi tarafından her yıl büyüyerek düzenlenen bu etkinliğin, fakülteler arası iş birliğini ve uluslararası etkileşimi güçlendirdiğini ifade etti. Bu yılki teması “Arada/lık Hali: Değişim Odağında Tasarım” olan etkinliğin, günümüz dünyasında kaçınılmaz hale gelen değişim olgusu çerçevesinde tasarımın rolünü yeniden düşünmek için önemli bir platform sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karatepe, “Kendimizi, yaşam biçimimizi ve düşünce yapımızı dönüştürüyoruz. Böyle bir çağda tasarımın yönünü birlikte tartışmak büyük önem taşıyor.” dedi. Etkinlik programında yer alan konuşmalar, paneller ve atölyelerin mimarlık ve tasarım alanında eğitim gören öğrenciler için ilham verici olacağına inandıklarını belirten Prof. Dr. Karatepe, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitime de büyük önem verdiklerini, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağladığını ifade etti.

 

Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Celal Abdi Güzer moderatörlüğünde “Kalebodur ile Mimarlar Konuşuyor” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Prof. Dr. Lale Özgenel ve Alper Derinboğaz tasarım ve mimarlık üzerine görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Konuşmaların ardından, konuşmacılara DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun tarafından Kıbrıs’a özgü el işi hediye takdim edildi. Öte yandan etkinlik kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarıyla katılımcılara etkileşimli bir deneyim sunuldu.

 

Uluslararası Konuklar Etkinliğe Renk Kattı

Tasarım haftası etkinlikleri, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü, tasarımcı Marco Bruno’nun sunumuyla başladı. Ardından External Affairs tasarım ekibinden Melody Stein ve Justin Morris Marano, kendi alanlarındaki deneyim ve projelerini katılımcılarla paylaştı. Gün boyunca düzenlenen çeşitli atölye çalışmaları ise yoğun ilgi gördü.

 

Final Günü Sunumlar ve Konserle Sona Erecek

Etkinlik, 9 Mayıs Cuma günü Page/Park Mimarlık Ofisi’nden David Wyllie ve Andy Bateman’ın sunumlarıyla devam edecek. Ardından, DAÜ Mimarlık Fakültesi mezunu ve Kubbe-i Hadra Restorasyon Projesi’nin mimarı Alihan Keskin, projeye ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

 

Tasarım haftası kapsamında, DAÜ öğrencilerine yönelik “Anı Yakala” temalı Reels Yarışması da düzenleniyor. Etkinlik süresince çekilen görüntüler oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecek ve kazanan katılımcıya ödül takdim edilecek.

 

DAÜ 12. Uluslararası Tasarım Haftası, 9 Mayıs 2025 Cuma günü, katılım belgelerinin dağıtılması ve Island Seeds grubunun vereceği konserle sona erecek.

 

 

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