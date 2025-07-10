DAÜ 2024-2025 Bahar dönemi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti

1700’ü aşkın mezuna diplomalarının takdim edildiği törenle birlikte DAÜ’nün toplam mezun sayısı 78 bini aştı.

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Sami Özuslu, Şifa Çolakoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, YÖDAK Genel Sekreteri Erdinç Akgür ve Yödak Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, VYK Üyeleri Anıl Kaya, Halil İbrahim Orun, Özgür Yuca, Servet Karabacak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici'nin yanı sıra çeşitli Bakanlık Müdürleri, Danışmanlar, üniversite temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Mezunların alkışlar ve müzik eşliğinde, hazırladıkları pankartlarla stadyuma girişiyle başlayan tören; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, yoğun programları nedeniyle törene katılamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un mesajlarının katılımcılarla paylaşılmasıyla devam etti. Başbakan Üstel mesajında mezunlara başarılar dileyerek sevgi ve saygılarını iletirken, Adalet Bakanı Tunç da mezunlara iş, aile ve gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Tören, Bahar Dönemi mezunlarını temsilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birincisi Fidan Özge Torun ve Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Programı birincisi Adel Arda tarafından yapılan konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından mezunlar, sembolik ağaç dikimini gerçekleştirdi.

“Mükemmel Bir Eğitim Süreci”

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1997 mezunu ve Arkas Holding CIO’su Mert Oruz, geçmiş dönem mezunları adına gerçekleştirdiği konuşmada, DAÜ’de aldığı kaliteli eğitim ve kazandığı deneyimlerin kariyerine büyük katkı sağladığını belirtti. Üniversite yıllarında mükemmel bir eğitim süreci geçirdiğini vurgulayan Oruz, mezun olacak öğrencilere geleceğe yönelik tavsiyelerde bulundu. Oruz’a konuşmasının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından plaket takdim edildi.

“Güçlü Bir Mezunlar Ailesi Haline Geldik”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 77 farklı ülkeden 1950 öğrencinin mezuniyetini kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Bugüne kadar 78 bini aşkın mezun veren DAÜ’nün, dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü bir mezunlar ailesi haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, bu küresel yapının parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 110 farklı ülkeden yaklaşık 15 bin öğrenciye ev sahipliği yapan ve eğitimde 46. yılını kutlayan DAÜ’nün, çok kültürlü yapısı ve köklü geçmişiyle dikkat çektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, üniversiteyi asıl değerli kılanın sıralamalar değil; akademisyenler, öğrenciler ve birlikte paylaşılan sosyal, kültürel ve sanatsal yaşam olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, sözlerini mezunlara kariyer yolculuklarında daima destek olmaya devam edeceklerini belirterek sonlandırdı.

“Çok Kültürlü Yapı, DAÜ’nün En Büyük Zenginliği”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, açılış konuşmasında mezun öğrencilerin farklı coğrafyalar, diller ve kültürlerin temsilcisi olarak DAÜ ailesine katıldığını belirterek, burada yalnızca akademik bilgiyle değil, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü ve evrensel değerlere saygı anlayışıyla da donatıldıklarını vurguladı. Bu çok kültürlü yapının DAÜ’nün en büyük zenginliği olduğunu ifade eden Dr. Özcenk, DAÜ mezunu olmanın yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda üniversitenin değerlerini dünyaya taşıyan birer elçi olmayı da içerdiğini belirterek, tüm mezunlara kariyerlerinde başarılar diledi.

“DAÜ, En Önemli ve İlk Devlet Üniversitesi”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretim alanındaki en önemli ve ilk devlet üniversitesi olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs’ta, 150 farklı ülkeden öğrencinin, 50 farklı ülkeden akademisyenin bulunduğu ve 5 binden fazla akademisyenin görev yaptığı, 100 bini aşkın öğrencinin kayıtlı olduğu güçlü bir eğitim yapısının mevcut olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, bu verilerin eğitim alanının ülke için ne denli önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’de çok kaliteli bir eğitim aldıklarını belirterek, gelecekte başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

“DAÜ, Küresel Ölçekte Saygın Bir Yükseköğretim Kurumu”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu gerçekleştirdiği konuşmada, DAÜ’nün yalnızca Kıbrıs’ta değil, bölgesel ve küresel ölçekte saygın bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurgulayarak, DAÜ’nün dünya üniversiteleri arasında ilk 600 bandında yer almasının üniversitenin kalitesinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak DAÜ’nün bilimsel, akademik ve kurumsal gelişimini her alanda desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Mezunlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, burada edindikleri kültürel birikimin hem kendi hayatlarına hem de ülkeleriyle KKTC arasındaki bağlara katkı sağlayacağını dile getirerek, tüm mezunları sevgi ve gururla geleceğe uğurladıklarını belirtti.

“Çok Çalışıp Üreterek Ülkenize Faydalı Bireyler Olun”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada “Bu akşam sizlerin akşamıdır.” sözleriyle mezun öğrencilere seslendi. Mezunların, DAÜ’de çok iyi bir eğitim aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu eğitimin yanı sıra kendi yetenekleri ve özverileriyle ülkelerine ve bölgelerine katkı sunmalarını temenni etti. Tüm mezunları tebrik ederek hayatlarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin son 40 yılda 78 bini aşkın mezun verdiğini belirterek, emeği geçen tüm öğretim görevlilerine teşekkür etti. Hayat boyu eğitimin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların çok çalışarak ve üreterek ülkelerine faydalı bireyler olmalarını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından fakülte ve bölüm birincilerine, protokol tarafından diploma ve ödülleri takdim edildi. Tören, fakülte dekanları, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, bölüm başkan yardımcıları, koordinatörler ve akademisyenler tarafından mezunlara ön lisans ve lisans diplomalarının verilmesi ve mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla coşku içinde sona erdi.