DAÜ Bahar Dönemi 27. Oryantasyon Günleri Coşkuyla Tamamlandı

DAÜ BAHAR DÖNEMİ 27. ORYANTASYON GÜNLERİ SONA ERDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her akademik dönemin başında DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen DAÜ Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri’nin 27’ncisi gerçekleştirilen birçok etkinlik ile sona erdi. 7-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in (KKTCELL) iletişim sponsorluğunda düzenlenen oryantasyon günleri kapsamında öğrenciler, üniversitenin sosyal, kültürel ve akademik yaşamına dair bilgi edinerek üniversite yaşamına uyum süreçlerini güçlendirdiler.

Çeşitli Etkinlikler Gerçekleştirildi

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kampüs hayatını yakından deneyimlemeleri ve uyum sağlamaları açısından birbirinden farklı birçok etkinlik gerçekleştirildi. 11-20 Şubat 2025 tarihlerinde Aktivite Merkezi’nde düzenlenen sinema gösterimleri, karaoke ve oyun geceleri ile öğrenciler hem keyifli anlar yaşadılar hem de yeni arkadaşlıklar kurdular.

Gazimağusa Turu ve Kampüs Turu Gerçekleştirildi

17 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen Gazimağusa Turu yeni öğrencilerin şehir hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olarak öğrencilerin şehri yakından tanımalarını sağladı. Öte yandan 18 Şubat 2025 tarihinde, saat 10.00’da gerçekleştirilen kampüs turu ile öğrencilerin üniversiteyi daha yakından tanımaları sağlandı. Aktivite Merkezi önünden başlayan turda, Özay Oral Kütüphanesi, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı, Sağlık Merkezi gibi önemli noktalar ziyaret edildi.

Öğrenciler İçin Hoş Geldin Etkinliği Düzenlendi

18 Şubat 2025 tarihinde, saat 16.30’da, DAÜ Tabldot Restoran’da düzenlenen Hoş Geldin Etkinliği’nde öğrenciler birbirleriyle, akademik ve yönetsel personel ile bir araya gelerek yakından tanıma fırsatı yakaladılar.

Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam ve Üniversite Yaşamına Uyum Seminerleri Gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs’a yeni gelen öğrenciler için Polis Genel Müdürlüğü tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam” semineri, öğrencilerin ada hayatına dair önemli bilgiler edinmelerine katkı sağlarken, DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM) Başkanı Psikolog Dr. Fatoş Özeylem tarafından verilen “Üniversite Yaşamına Uyum” konulu çevrim içi seminer öğrencilerin akademik ve sosyal hayata adaptasyonlarını desteklemeyi amaçladı.