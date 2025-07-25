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DAÜ, Bakü’deki Etkinlikle Azerbaycan’da Eğitim Danışmanlarıyla Yeni İş Birlikleri Kurdu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Bakü’de düzenlenen kapsamlı tanıtım etkinliği büyük ilgi gördü.
DAÜ, Bakü’deki Etkinlikle Azerbaycan’da Eğitim Danışmanlarıyla Yeni İş Birlikleri Kurdu

100’ü aşkın eğitim danışmanının katıldığı etkinlikte, DAÜ’nün akademik programları, burs olanakları ve öğrenci yaşamına dair detaylı bilgilendirme yapıldı. Söz konusu tanıtım programında DAÜ, Rektör Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Öney tarafından temsil edildi.

 

DAÜ’nün Burs Fırsatları Dikkat Çekti

DAÜ tarafından öğrencilere sunulan burs fırsatlarının dikkat çektiği tanıtım programında katılımcılara, Marmara Üniversitesi ile ortak olarak yürütülen Tıp Programı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak yürütülen Diş Hekimliği Programı gibi çift diplomalı lisans seçenekleri hakkında da detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, DAÜ kampüsünde sunulan üniversite yaşamı, yurt imkânları ve sosyal ortam hakkında katılımcılara geniş bilgi verildi.

 

“Uluslararası Akreditasyonlara Sahip Tek Devlet Üniversitesi”

DAÜ Rektör Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan, uluslararası akreditasyonlara sahip tek devlet üniversitesi olan DAÜ, Azerbaycan ile stratejik iş birliklerini daha da güçlendiriyor.” şeklinde konuşarak, “Bu girişim yalnızca öğrenci kazanımına yönelik değil, aynı zamanda ortak kültürel değerlerin paylaşılması adına da büyük önem taşıyor.” dedi.

 

Doç. Dr. Emrah Öney ise, “DAÜ’nün uluslararası eğitim standartlarıyla bölgedeki gücünü pekiştirmeyi hedefliyoruz. Azerbaycan’daki öğrenim danışmanlarının bilinçli yönlendirmeleriyle gençlerin yolu üniversitemize uzanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, Azerbaycan'da düzenlenen etkinlikle ilgili yapmış olduğu açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma stratejisinin bu tür organizasyonlarla güçlendiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, “Bu tür etkinlikler, üniversitemizin küresel eğitim alanındaki etkisini artırmak ve farklı kültürel bağları güçlendirmek adına büyük fırsatlar sunmaktadır. Azerbaycan’daki eğitim danışmanlarıyla kurduğumuz güçlü iş birlikleri, üniversitemizin eğitim olanaklarını daha geniş bir kitleye tanıtma ve bölgedeki öğrencilerin yolunu üniversitemize yönlendirme konusunda kritik rol oynamaktadır. Bu etkinlik, DAÜ’nün uluslararası alandaki etkisini pekiştirmekte ve dünya çapında tanınırlığımızı artırmaya devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

 

 

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