DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde Yeni Hekimler Göreve Başladı

DAÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİKLERİNDE YENİ HEKİMLER GÖREVE BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, klinik bünyesine yeni katılan hekimlerle hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Hasta kabulüne başlayan Endodonti Uzmanı Dr. Dt. İlkin Şemi Boyana, Dt. Mustafa Alp Boyana ve Dt. Berk Karadağlıoğlu yüksek standartta sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

“DAÜ Klinikleri, Çok Branşlı Bir Ortamda Bulunma Avantajını Sunuyor”

DAÜ kliniklerinde göreve başlayan Endodonti (Kanal Tedavisi) Uzmanı Dr. Dt. İlkin Şemi Boyana yaptığı açıklamada DAÜ kliniklerinde çalışmanın çok branşlı bir ortamda bulunma avantajını sunduğunu vurgulayarak, "Üniversite personeli ve öğrencilerin yanı sıra, dışarıdan da tüm adaya hizmet vermekteyiz. Burada tüm malzemelerimiz ve kliniklerimiz DAÜ tarafından sağlanıyor. Bu da hem bizler hem de hastalarımız için büyük bir kolaylık sağlıyor." dedi.

"DAÜ Kliniklerinde Multidisipliner Yaklaşımla Çözüm Odaklı Sonuçlar Elde Ediyoruz"

Dt. Mustafa Alp Boyana yaptığı açıklamada DAÜ Klinikleri’nde hizmet vererek multidisipliner bir yaklaşımla her vakada çözüm odaklı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Dt. Boyana, "DAÜ klinikleri, tüm olanakları bize sağlıyor. Biz ise sadece hastaya en uygun hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

"DAÜ Kliniklerinde Gelişmiş Tanı ve Tedavi Yöntemlerinden Faydalanıyoruz"

Dt. Berk Karadağlıoğlu yaptığı açıklamada, DAÜ’nün sağladığı ileri teknoloji ve multidisipliner yaklaşım sayesinde hastalara yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunduklarını belirtti. DAÜ kliniklerinde gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerinden faydalandıklarını vurgulayan Dt. Karadağlıoğlu, ‘Hastalarımızı en doğru şekilde değerlendirmek için panoramik ve radyolojik tetkiklerden yararlanıyoruz. Amacımız, her hastaya özel en iyi çözümü sunarak sağlıklı ve estetik gülüşler kazandırmak’ dedi.

Fakülte Öğretim Üyeleri de DAÜ Kliniklerinde Hasta Kabul Ediyor

Öte yandan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak ve DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Özgül Kalyoncu da DAÜ kliniklerinde hasta kabul etmeye devam ediyor.

Fakülteye Bağlı Klinikleri Kullanma İmkânı Sunuluyor

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne (KTTB) yasal kaydı bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı diş hekimlerine, fakülteye bağlı klinikleri kullanma imkânı sunuyor. KKTC vatandaşı diş hekimleri, DAÜ Diş Hekimliği Dekanlığı’na başvurarak kliniklerden yararlanabilecek. DAÜ Diş Kliniklerinden hizmet almak isteyen kişiler, +90 533 824 43 43 veya +90 392 630 32 60 numaralı telefonlardan randevu alabilirler.