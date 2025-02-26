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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kanser Tarama Polikliniği Hizmete Açıldı

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4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık Günü’nde açılan poliklinik, kanser taramaları ve halkı bilinçlendirme hizmetleriyle faaliyetlerine başladı
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kanser Tarama Polikliniği Hizmete Açıldı

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KANSER TARAMA POLİKLİNİĞİ HİZMETLERİNE BAŞLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık Günü’nde, Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Kanser Tarama Polikliniği hizmetlerine başladı.

 

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Atasoylu tarafından yürütülecek olan poliklinikte taramalar ile ilgili muayeneler ve yönlendirmeler yanında, kanser taraması konusunda halkı eğitmek, yaşa ve diğer risk faktörlerine göre kanıta dayalı öneriler verilmesi de amaçlanıyor.

 

Kanıta dayalı kanser taramaları kişinin tıbbi geçmişi, aile geçmişi ve diğer risk faktörleri hakkında ayrıntılı sorgulama ile başlar. Uygun şekilde odaklanmış bir fizik muayene ile devam eder ve kişiye uygun kanser taramaları önerilir. Kanıta dayalı kanser taramaları cilt muayenesi, mamogram, meme ultrasonu, pap smear, HPV testi, kolonoskopi, dışkı veya kan testleri gibi testleri içerir. Tüm değerlendirmeler ve tarama testlerinin sonuçlarının gözden geçirilmesi ile planlamalar yapılır ve kişilere öneriler verilir. Kanser önlenebilir ve erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalıktır.

 

Merkez ve poliklinik ile ilgili detaylı bilgi veya randevu almak için 0 392 630 3851 numaralı telefon ile irtibata geçilebilir.

 

 

 

 

 

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