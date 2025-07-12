DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Mezunları Hipokrat Yemini ile Meslek Hayatına Başladı

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI MESLEK HAYATINA ADIM ATTI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde yürütülen Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, Hipokrat Yemini ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attılar. Tören, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü, saat 10.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Söz konusu törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hatice Efekan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit S. Şehirli ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Raci Yananlı, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin ardından DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencisi Bekir Üngör tarafından müzik dinletisi sunuldu. Dinletinin ardından anı fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi katılımcılarla paylaşıldı.

“İyi ki DAÜ’lüyüm”

Tören programı kapsamında, fakülte birincisi Dr. Musbah Khdeir tarafından bir konuşma gerçekleştirildi. Dr. Khdeir gerçekleştirdiği konuşmada, “Bugün benim için çok değerli bir gün.” diyerek sözlerine başladı. Güzel hikâyelerin her şey yolunda giderken değil, zorlukların yaşandığı anda başladığını ifade eden Dr. Khdeir, öğrencilik süreci boyunca edindiği deneyimleri paylaşarak, aldığı eğitimin kendisine kazandırdığı değerlerden söz etti. Mesleğinin anlamını ve önemini anlatan deneyimlerini aktararak, insan hayatına dokunmanın ve zaman kavramının kıymetini bu meslek sayesinde anladığını dile getiren Dr. Khdeir konuşmasını, “İyi ki DAÜ’lüyüm” sözleriyle sonlandırdı.

“Hekimlik Hem Kutsal Hem De Zor Bir Meslektir”

Ardından konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, bugüne kadar programdan 25 farklı ülkeden 208 hekimin mezun olarak farklı coğrafyalarda mesleklerini başarıyla icra ettiklerini belirterek, “Bugün sizler de bu güçlü yapının bir parçası oluyorsunuz.” dedi. Akreditasyon sürecini ilk deneyimleyen öğrenciler olarak bu dönemin mezunlarının fakülte açısından ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güzoğlu, tıp eğitiminin yalnızca bilgi ve beceri kazandırmadığını; vicdan, sabır ve insanlık değerlerini de beraberinde getirdiğini vurguladı. “Hekimlik hem kutsal hem de zor bir meslektir. Bazen bir doğumda, bazen de bir hastanın son anında yanında olursunuz.” diyen Prof. Dr. Güzoğlu, mesleğin zorluklarına dikkat çekti. Prof. Dr. Güzoğlu, “Artık adınızın önünde doktor ünvanı var. Mesleğinizde elinizden gelenin en iyisini yapın, savunmasız grupları koruyun, temel insan haklarını savunun, etik değerlere bağlı kalın ancak kendinize zaman ayırmayı da unutmayın’’ diyerek mezunlara önerilerde bulundu.

“Dünyada Bu Kapsamda Akredite Edilmiş Program Örnekleri Az”

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli gerçekleştirdiği konuşmada, törenin yalnızca bir akademik başarının kutlanmasından ibaret olmadığını, aynı zamanda bir dönüşüme tanıklık edildiğini ifade etti. Öğrencilikten hekimliğe geçiş yapılan bu özel günde, sadece bir ünvan kazanılmadığını, aynı zamanda insanlık adına önemli bir sorumluluğun da üstlenildiğini vurguladı. Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın akreditasyon sürecine de değinen Prof. Dr. Şehirli, dünyada bu kapsamda akredite edilmiş program örneklerinin az olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şehirli, mezunların, kalite güvencesi sağlanmış ve akreditasyonu tamamlanmış bir programdan mezun olma ayrıcalığına sahip olduklarını ifade ederek, bunun öğrenciler için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

“Akredite Edilen İlk Ortak Tıp Programı”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, fakültenin 2012-2013 Akademik Yılı’nda ilk öğrencilerini kabul etmeye başladığını hatırlatarak, geçen süreçte eğitim kalitesini sürekli artırarak yoluna devam ettiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akredite edilen ilk ortak tıp programının DAÜ bünyesinde yürütülmesinin son derece onur verici olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, Marmara Üniversitesi ile iş birliği içinde sürdürülen bu programın öncü nitelikte olduğunu dile getirdi. Konuşmasında akademisyenlere de teşekkür eden Prof. Dr. Kılıç, “Bugün kutladığımız başarılar, sizin paha biçilmez katkılarınız sayesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kılıç mezunlara hitaben yaptığı konuşmada ise, “Sizler, bireylerin yaşam kalitesini toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirme taahhüdüyle, küresel ölçekte bilgi üreten hekimler olarak yetiştirildiniz.” diyerek, DAÜ’nün eğitim kalitesine dikkat çekti.

“Sizler Bu Toprakların Yetiştirdiği Pırıl Pırıl Hekimlersiniz”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, kendisinin de 43 yıl önce Hipokrat Yemini ettiğini belirterek, o gün hissettiği heyecanı, gururu ve sorumluluğu hâlâ taşıdığını ifade etti. “Tıp sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir insanlık görevidir” diyen Dr. Özcenk, tıbbın bilgiyi, vicdanı ve merhameti bir arada barındırabilen nadir mesleklerden biri olduğuna dikkat çekti. Dr. Özcenk, tıbbın, bilgiden çok daha fazlası olduğunu, temelde bir vicdan mesleği olduğunu vurgulayarak, “Bugün edeceğiniz yemin sizlere sadece bir ünvan kazandırmayacak, aynı zamanda hayat boyu taşıyacağınız büyük bir sorumluluğun da başlangıcı olacak.” ifadesiyle mezunlara daima bilimin ışığında ilerlemeleri çağrısında bulundu.

Törenin devamında fakültede ilk üçe giren mezunlara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından, fakülte birincisi Dr. Musbah Khdeir’in ismi anı kütüğüne çakıldı. Törende ayrıca Fakülte Öğrenci Temsilcisi Dr. Ege Halıcılar öncülüğünde 2025 mezunları adına sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Ardından Doç. Dr. Amber Eker tarafından “Medical School, Loyalty, and Belonging” konulu son ders verilerek, öğrencilere mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Tören, Yrd. Doç. Dr. Bülent Sezgin önderliğinde hekimlik andının okunmasıyla son buldu.