DAÜ Eczacılık Fakültesi, Uluslararası Eczacılık Bilimleri Kongresi’ne Hazır

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ "DAÜ ULUSLARARASI ECZACILIK BİLİMLERİ KONGRESİ"NE HAZIR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan “EMU International Pharmaceutical Sciences Congress” (IPSC 2025) için tüm hazırlıklarını tamamladı. Hem çevrim içi hem de yüz yüze sunumlarla gerçekleştirilecek olan kongre, bilimsel ve mesleki gelişimi desteklemenin yanı sıra öğrenciler ve akademisyenler için küresel bir bilimsel paylaşım platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Geniş Katılımlı ve Çok Disiplinli Bir Kongre

IPSC 2025’e; İsviçre, Cezayir, Azerbaycan, Burundi, Kamerun, Kıbrıs, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Fas, Namibya, Nijerya, Pakistan, Ruanda, Sudan, Tayland, Tunus, Türkiye, Uganda ve Zimbabve gibi birçok ülkeden bilim insanı ve araştırmacı katılım gösterecek. Bu geniş katılım, kongreye uluslararası bir perspektif kazandırırken, katılımcılara farklı ülkelerden gelen güncel bilimsel çalışmaları takip etme imkânı sunacak.

Kongre Konuları Geniş Bir Yelpazeye Yayılıyor

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan’ın kongre başkanlığında düzenlenen bilimsel etkinlikte, gün boyunca alanında uzman bilim insanları tarafından üç farklı salonda yüzün üzerinde sunum gerçekleştirilecek. Kongre hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak düzenlenecek ve yirmiden fazla ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapacak. Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmakognozi ve Farmasötik Teknoloji gibi temel eczacılık disiplinlerinin yanı sıra, sağlık alanından birçok bilim insanını bir araya getiren etkinlik, önemli bir bilimsel buluşma zemini oluşturacak.

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 08.30’da resmi açılış töreni ile başlayacak olan kongrenin bildiri özetlerini 25 Nisan 2025 tarihine kadar sisteme yükleyen katılımcıların, sunumlarını takiben tam metinlerini en geç 23 Mayıs 2025 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Değerlendirme sürecinin ardından uygun görülen tüm bildiriler, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, yayımlanacak olan Kongre Kitabı’nda yer alacak.