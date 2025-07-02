  • BIST 10162.95
  • Altın 4271.038
  • Dolar 39.7867
  • Euro 46.959
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden Farmasötik Bilimler Seminerleri

» »
DAÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Doktora Programı öğrencileri, farmakoloji ve farmasötik teknoloji alanlarında güncel konuları ele aldıkları seminerler serisi gerçekleştirdi.
DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden Farmasötik Bilimler Seminerleri

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BİLİMLER DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ SEMİNERLER DİZİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Bilimler Doktora Programı öğrencileri düzenledikleri seminerler serisi ile bilimsel sunumlar gerçekleştirdiler. Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin yoğun katılımı ile Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon'da düzenlenen ve Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ile farklı fakültelerde görevli öğretim üyelerinin katıldığı seminerlerde, farmakoloji ve farmasötik teknoloji alanlarında güncel konular ele alındı.

 

Moderatörlüğünü Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hamurtekin’in yaptığı etkinlikte pek çok bilimsel iş birliği olanakları da gündeme getirildi. Başarılı sunumların ardından soru cevap şeklinde devam eden seminerlerde, birbirinden değerli bilimsel tartışmalar gerçekleştirildi.

 

DAÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Doktora Programı, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji gibi pek çok farmasötik disipline ait alanda uzmanlaşma olanağı sağlıyor. İlk kez 2023 yılında öğrenci kabulüne başlanan programda hazlihazırda yedi farklı farmasötik disiplinde doktora program öğrencileri öğrenim görüyor.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kalp Hastaları İçin Yaz Alarmı!30 Haziran 2025 Pazartesi 12:44
  • DAÜ BTYO’dan Haber Sektörüne Yapay Zekâ Destekli Proje: AICTA28 Haziran 2025 Cumartesi 15:20
  • DAÜ Hukuk Fakültesi’nden Uluslararası Eğitim Atağı: İngilizce Hukuk Lisans Programı Başlıyor27 Haziran 2025 Cuma 16:18
  • DAÜ’de Öğrenci Kulüpleri Yaz Kampı Başladı27 Haziran 2025 Cuma 15:49
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nde Başarı ve Dayanışma Töreni26 Haziran 2025 Perşembe 10:23
  • DAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nden Renkli Tören: “Şapkanı Al Gel”26 Haziran 2025 Perşembe 10:17
  • DAÜ, Translasyonel Tıp Alanında Doktora Programı Açtı25 Haziran 2025 Çarşamba 12:43
  • DAÜ, Times Higher Education Küresel Sürdürülebilirlik Kongresi’nde Temsil Edildi25 Haziran 2025 Çarşamba 12:12
  • DAÜ’de “INTBAU Dialogues II” Konferansı Başarıyla Gerçekleştirildi24 Haziran 2025 Salı 10:02
  • DAÜ, Sağlıklı Yaşam Kongresi’nde Bilimsel Katkısıyla Öne Çıktı24 Haziran 2025 Salı 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti