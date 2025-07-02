DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden Farmasötik Bilimler Seminerleri

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BİLİMLER DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ SEMİNERLER DİZİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Bilimler Doktora Programı öğrencileri düzenledikleri seminerler serisi ile bilimsel sunumlar gerçekleştirdiler. Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin yoğun katılımı ile Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon'da düzenlenen ve Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ile farklı fakültelerde görevli öğretim üyelerinin katıldığı seminerlerde, farmakoloji ve farmasötik teknoloji alanlarında güncel konular ele alındı.

Moderatörlüğünü Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hamurtekin’in yaptığı etkinlikte pek çok bilimsel iş birliği olanakları da gündeme getirildi. Başarılı sunumların ardından soru cevap şeklinde devam eden seminerlerde, birbirinden değerli bilimsel tartışmalar gerçekleştirildi.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Doktora Programı, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji gibi pek çok farmasötik disipline ait alanda uzmanlaşma olanağı sağlıyor. İlk kez 2023 yılında öğrenci kabulüne başlanan programda hazlihazırda yedi farklı farmasötik disiplinde doktora program öğrencileri öğrenim görüyor.