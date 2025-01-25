DAÜ Engelli Öğrenci Birimi Logo Tasarım Yarışması düzenliyor!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Engelli Öğrenci Birimi, farkındalık yaratmak amacıyla birimin vizyonunun da yansıtılacağı bir logo tasarım yarışması düzenliyor.

“Engelli Öğrenci Birimi Logosu’nu Arıyor!” sloganı ile duyurulan yarışmanın son başvuru tarihi 3 Mart 2025, saat 17.00 olarak belirlendi.

Yarışmanın seçici kurulunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya, DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, DAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer ve DAÜ Engelli Öğrenci Birimi öğrenci temsilcisi Ünsal Emre Gülener yer alıyor.

Çeşitli Ödüller Verilecek

Yarışmanın sonuçları 17 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Dereceye giren tasarımların sahiplerine başarı sertifikası ve plaketin yanı sıra çeşitli ödüller verilecek. DAÜ öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın şartname ve başvuru formuna Engelli Öğrenci Birimi veya web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Engelli Öğrenci Birimi’nin vizyonuna katkıda bulunmak isteyen tüm öğrenciler, bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediliyor.