DAÜ, Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı başlatıyor

DAÜ, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlattığı “Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı” ile KKTC uyruklu öğrencilere yeni bir eğitim fırsatı sunuyor. 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibarıyla başvurular alınmaya başlandı.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında DAÜ Eğitim Fakültesi tarafından KKTC uyruklu öğrencilere yönelik “Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı”, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibarı ile öğrenci kabul etmeye başladı.

Felsefe Grubu Öğretmenliği ünvanını almış kişilerin meslek hayatları içerisinde ana görevleri, çalıştıkları eğitim kurumlarında öğrencilere felsefe grubu derslerini en iyi ve doğru şekilde öğretebiliyor.

Felsefe Grubu Öğretmenliği öğrencilere felsefe, mantık, etik, estetik gibi felsefi disiplinlerin temel prensiplerini ve düşünce sistemlerini öğretmeyi amaçlayan bir alan olarak biliniyor.

Görev yaptığı eğitim kurumunda öğrencilere felsefe, sosyoloji ve mantık derslerinin eğitimini vermekten sorumlu olacak. Mezun olanlar, genellikle eğitim sektöründe çeşitli kademelerde görev alabiliyor.

Mezunlar, kamu veya özel eğitim kurumlarında çalışabilecekleri gibi sivil toplum kuruluşlarında, televizyon, radyo, gazete veya dijital platformlarda felsefe programları sunumunda veya köşe yazıları ile kitap incelemelerinde yer bulabiliyor.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Sertifika Programı’na başvurmak isteyenler, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün 630 14 25 veya Eğitim Fakültesi’nin 630 40 44 numaralı telefonlarını arayarak detaylı bilgiye ulaşabilir.