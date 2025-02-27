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DAÜ Gastronomi Öğrencilerinden Geri Dönüşümle Anlamlı Dayanışma

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DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, sıfır atık projeleri kapsamında geri dönüştürülen ürünleri huzurevi sakinleriyle buluşturarak çevre bilinci ve toplumsal dayanışmaya katkı sağladı.
DAÜ Gastronomi Öğrencilerinden Geri Dönüşümle Anlamlı Dayanışma

 

DAÜ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, çevre bilinci ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen anlamlı projelerine bir yenisini daha ekledi. Sıfır atık temasını temel alan bu projelerde, geri dönüşümle üretilen ürünler huzurevi sakinlerine yönelik düzenlenerek hem moral kaynağı oldu hem de çevreye duyarlılık konusunda farkındalık yarattı.

Gazimağusa Ay Işığı Bakım Evi’nde düzenlenen ilk etkinlikte, DAÜ Gastronomi Bölümü’nün mutfağında toplanan atık yağlardan üretilen sabunlar ve Arkın İskele Otel’den temin edilen ihtiyaç fazlası meyvelerden hazırlanan kompostolar huzurevi sakinlerine hediye edildi. Öğrenciler, geri dönüşüm sürecini paylaşarak bu ürünlerin yapım aşamalarını anlattı ve çevre dostu yaklaşımlar konusunda ilham verdi. Proje sonunda hem çevreye hem de topluma değer katan ürünler üretildi.

Benzer bir etkinlik ise Lapta’da bulunan huzurevinde gerçekleştirildi. Burada da sıfır atık teması öne çıkarılarak, öğrenciler tarafından geri dönüşümle üretilen sabunlar huzurevi sakinlerine hediye edildi. Ev yapımı börek ikramı ve sıcak sohbetlerle renklenen etkinlikte hem katılımcılar hem de huzurevi sakinleri için anlamlı bir deneyim yaşandı. Her iki proje de sürdürülebilirlik, israfın önlenmesi ve toplumsal dayanışma konularında önemli mesajlar içerdi.

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, etkinliğin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:
“Bu projelerle hem topluma hem çevreye dokunmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, atıkların geri dönüştürülerek nasıl değerli ürünlere dönüştüğünü göstererek önemli bir farkındalık oluşturdu. DAÜ olarak sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk bilincini her zaman önceliklerimiz arasında tutuyoruz.”

Etkinliklerin ardından DAÜ Turizm Fakültesi Dönemin Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır ise projeyle ilgili değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:
“Gastronomi Bölümü öğrencilerimizin böylesine anlamlı projelerde yer alması hem akademik hem de sosyal sorumluluk yönünden önemli bir kazanımdır. Geri dönüşümle hazırlanan bu ürünlerin huzurevi sakinleriyle buluşturulması hem çevre bilincini yaygınlaştırıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Bu projede emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve koordinatörümüzü yürekten kutluyorum.”

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