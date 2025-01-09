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DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden “Mağusa Şehri Silüet Çalışması” Sergisi

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Gazimağusa’nın tarihi dokusunu yansıtan 70 eser, DAÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilendi. Belediye ve dernek yetkilileri, projeye tam destek verdi.
DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden “Mağusa Şehri Silüet Çalışması” Sergisi

DAÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NDEN “MAĞUSA ŞEHRİ SİLÜET ÇALIŞMASI” SERGİSİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Öngül tarafından yürütülen "İç Mimarlık Tarihi I" dersi kapsamında, "Mağusa Şehri Silüet Çalışması" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, DAÜ İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalar, DAÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen bir sergi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

 

Gazimağusa'nın Tarihi Dokusu Öne Çıkarıldı

Dönem projesi kapsamında öğrenciler, Gazimağusa şehri için önemli olan 10 yapıyı kendi tasarımlarıyla öne çıkararak, iki ve üç boyutlu silüetler oluşturdular. Çalışmaların odak noktasında, şehrin tarihi dokusunu yansıtan Lala Mustafa Paşa Camii, Venedik Sarayı, Kara Kapısı, Othello Kalesi, sur duvarları ve meydandaki tarihi Cümbez Ağacı yer aldı. Proje sonucu ortaya çıkan 70 farklı eser, Gazimağusa'nın tarihi zenginliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

 

Söz konusu sergiye, Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı, GMB Proje Sorumlusu Yüksek Mimar Ali Sarıyel ve Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) Başkanı Prof. Dr. Uğur U. Dağlı ile MAKEMÜD Üyesi Hasan Atlı katıldı.

 

GMB ve MAKEMÜD heyeti, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları çok başarılı bulduklarını ifade ederek, DAÜ Mimarlık Fakültesi ile her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti. Ayrıca, sergide yer alan eserlerin Gazimağusa'nın farklı noktalarında da sergilenmesi önerisinde bulunarak, bu çalışmaların yerel halk ile buluşturulması gerektiğini belirttiler

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