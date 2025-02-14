DAÜ ile EPÖDER Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER), 13. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi için iş birliği protokolü imzaladı.

DAÜ İLE EPÖDER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) arasında 25-28 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 13. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’ne yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü, saat 17:00’de, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen törende İş Birliği Protokolü’ne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve EPÖDER Başkanı Doç. Dr. Cem Babadoğan imza koydu. Söz konusu törende, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, DAÜ Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Zeki, DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatoş Erozan, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkiye Kuter ile EPÖDER’den gelen heyet hazır bulundu.

“Ülke İçin Oldukça Önemli”

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, yaptığı konuşmada, eğitim bilimleri alanında ülkeye katkı sağlayacak bir protokole imza atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Prof. Dr. Osman M. Karatepe'ye bu süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür etti. 13. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi'nin DAÜ öncülüğünde gerçekleşecek olmasının ülke için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Pehlivan, kongreye birçok üniversitenin talip olduğunu ancak EPÖDER Başkanı Doç. Dr. Babadoğan'ın DAÜ ile iş birliği yapma kararlılığından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Pehlivan, protokol ve kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

“DAÜ ile Çalışmak Etkinliğe Zenginlik Katacak”

Ardından konuşma gerçekleştiren EPÖDER Başkanı Doç. Dr. Babadoğan, kongrenin 13.sünü gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yılki kongre kapsamında DAÜ ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Birçok üniversitenin kongre için istekli olduğunu aktaran Doç. Dr. Babadoğan, tercihlerini DAÜ’den yana kullanmak istediklerini aktardı. DAÜ ile çalışmanın etkinliğe zenginlik katacağına inandıklarını belirten Doç. Dr. Babadoğan, her kongrenin farklı temalarda gerçekleştirildiğini ve yeni temanın "Geleceği Tasarlamak" olduğunu ifade etti. DAÜ’ye iş birliği için teşekkürlerini sunan Doç. Dr. Bababoğan, protokolün iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Bilim Dünyasına Hayırlı Olmasını Diledi

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmasında, gerçekleştirilecek etkinliğin ve atılacak imzanın oldukça anlamlı olduğunun altını çizerek, üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin bilim üretmek olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilecek kongre kapsamında bu amaca hizmet edeceklerini aktaran Prof. Dr. Kılıç, kongrenin uluslararası boyutunun, etkinliğe ayrı bir değer kattığını vurguladı. DAÜ olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Kılıç, EPÖDER'e ve ekibine teşekkür ederek, kongrenin bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

“En Verimli Çalıştayı DAÜ’de Gerçekleştirdik”

Protokol konuşmalarının ardından söz alan EPÖDER üyesi Prof. Dr. Kıymet Selvi, DAÜ'ye ikinci kez geldiklerini belirterek, 2014 yılında "Terim Birliği Çalıştayı"nı DAÜ'de gerçekleştirdiklerini hatırlattı. O dönemde yaptıkları çalıştaydan çok memnun kaldıklarını belirten Prof. Dr. Selvi, EPÖDER olarak en verimli çalıştayı DAÜ'de gerçekleştirdiklerini vurguladı. DAÜ'nün EPÖDER ile uzun yıllardır süregelen iş birliğine dikkat çeken Prof. Dr. Selvi, DAÜ'ye katkıları için teşekkür etti.

Protokolün İmzalanmasının Ardından Hediye Takdimi Gerçekleştirildi

Protokol töreninin ardından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından EPÖDER Başkanı Doç. Dr. Babadoğan’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.